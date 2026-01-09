Bruno Mars anuncia que llevará "The Romantic Tour" a Madrid en su nueva gira internacional

Bruno Mars ha empezado el nuevo año por todo lo alto confirmado su regreso a los grandes escenarios con una nueva gira mundial que recorrerá América y Europa a lo largo de 2026. El cantante estadounidense presentará The Romantic, su próximo álbum de estudio, en una serie de conciertos que incluirán una única fecha en España: el 10 de julio en el estadio Riyadh Metropolitano de Madrid.

Según la información publicada en su página web oficial, el tour se extenderá durante seis meses. El punto de partida será Las Vegas, en abril, y el cierre llegará en octubre en Vancouver, tras un recorrido por algunos de los principales estadios y recintos de ambos continentes. En total, la gira sumará cerca de 40 conciertos y contará con la producción de Live Nation.

The Romantic Tour ♥️🌹🎶 Featuring Anderson .Paak as DJ Pee .Wee, Leon Thomas, Raye, and Victoria Monet Presale starts 1.14 Sign up for presale access at https://t.co/gk4XUgbhQf - now until 1.12 pic.twitter.com/rfXJoWi1CV — Bruno Mars (@BrunoMars) January 8, 2026

Mars no estará solo sobre el escenario. En todas las fechas le acompañará Anderson .Paak, su compañero en el proyecto Silk Sonic, que ejercerá de DJ bajo el alias de DJ Pee .Wee. Además, el tour contará con artistas invitados como Victoria Monét, Raye y Leon Thomas, que actuarán como teloneros en distintas paradas.

The Romantic Tour servirá como carta de presentación del que será el cuarto álbum de estudio de Bruno Mars y el primero en solitario en seis años. El propio artista adelantó esta semana en sus redes sociales que The Romantic verá la luz próximamente, marcando su regreso individual tras 24K Magic (2016). En la red social X compartió una imagen con la que las redes sociales enloquecieron ya que todo apunta a que podría ser la portada del disco: un retrato en blanco y negro del cantante rodeado de flores.

New music this Friday 🫂

The Romantic coming 2.27 🌹♥️ Preorder at https://t.co/ghcdaneyea pic.twitter.com/jeKK9vXbMP — Bruno Mars (@BrunoMars) January 7, 2026

Aunque su último lanzamiento discográfico fue en 2021 junto a Anderson .Paak con An Evening With Silk Sonic, un trabajo que arrasó en los premios Grammy, Mars no ha desaparecido del panorama musical. En 2025 volvió a liderar las listas gracias a varias colaboraciones, entre ellas Die With a Smile, su exitoso dueto con Lady Gaga, que alcanzó el número uno del Billboard Hot 100 y batió récords de reproducciones en Spotify.

Con nuevo álbum, una ambiciosa gira internacional y un regreso más que esperado por todos sus seguidores, Bruno Mars se prepara para uno de los momentos más importantes de su carrera en los últimos años: su regreso.