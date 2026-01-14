Preocupación por Amaia Montero tras un vídeo cantando 'Muñeca de trapo'

La Oreja de Van Gogh ha vuelto a estar en el centro de la polémica en las redes sociales tras la publicación de un vídeo de uno de sus ensayos. En el vídeo se puede ver a la banda interpretando Muñeca de trapo con Amaia Montero como vocalista. Las imágenes, compartidas en los stories de Instagram del grupo, han generado una oleada de comentarios por el sonido del fragmento y por la calidad vocal que se percibe en la cantante.

Las críticas no han tardado en multiplicarse. Parte de los comentarios apuntan directamente a la voz de la cantante, asegurando que no se percibe con claridad o que no alcanza las notas originales del tema. Algunos usuarios han ido más allá y han relacionado este vídeo con la actuación del grupo en RTVE durante la pasada Nochevieja, cuando interpretaron su nueva canción tras el regreso, Todos estamos bailando la misma canción, con playback.

"¿Realmente alguien puede escuchar esto y decir que es bueno?", "Menuda mierda de conciertos se vienen", "Enhorabuena a los que han perdido +45€ en esto simplemente por nostalgia" o "El día del concierto cantará el público imagino", "Siento que la gira va a ser un fracaso" han sido algunos de los comentarios que los han circulado por la red social X.

Algunos usuarios también recuerdan que Muñeca de trapo no ha sido nunca una de las canciones más sencillas de defender en directo y sugieren que bastaría con bajar el tono del tema para adaptarlo mejor a la voz actual de la cantante.

Frente a este aluvión de críticas, también han surgido comentarios defendiendo a la banda. Muchos argumentan que no se puede valorar la capacidad vocal de un artista a partir de unos segundos grabados con un móvil durante un ensayo, sin condiciones técnicas adecuadas. "Es que los ensayos son para eso, en ensayar. Obvio no va a sonar así en los conciertos porque los ensayos son para ver y corregir errores", dice un usuario.

Otros usuarios comentan el outfit de la cantante y el por qué últimamente siempre se la ve con abrigos nórdicos, incluso en espacios cerrados: "Mi gran pregunta es porque esta mujer va siempre en abrigos casi nórdicos".

Por otro lado, algunos usuarios hablan de "una estrategia de marketing" para que se hable de la banda y su regreso en las redes sociales.

Un regreso muy sonado

El vídeo ha llegado, además, en un momento especialmente sensible, ya que el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha generado una enorme atención mediática y muchas críticas por cómo fue la salida de la anterior vocalista –Leire Martínez– del grupo.

A pesar de la polémica generada en redes sociales, la banda mantiene el foco en su regreso a los escenarios. El Tantas cosas que contar Tour 2026 recorrerá algunas de las principales ciudades españolas con un montaje concebido para grandes recintos y una producción que el grupo presenta como la más ambiciosa de su trayectoria.

La gira comenzará el 9 de mayo en el BEC de Bilbao y cuenta con fechas confirmadas en Madrid, Albacete, Murcia, Badajoz, Sevilla, Fuengirola, Córdoba, Gijón, San Sebastián, Santander, Valladolid, Valencia, A Coruña, Zaragoza, Las Palmas, Tenerife, Barcelona y Pamplona.