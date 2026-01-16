Así será el cuarto álbum de Harry Styles: 12 canciones inéditas y un cambio de imagen

Después de cuatro años de espera, Harry Styles vuelve a la música con fuerza. El cantante británico ha anunciado este jueves que su cuarto álbum de estudio se llamará Kiss All The Time. Disco, Occasionally y que llegará a las tiendas y plataformas digitales el próximo 6 de marzo. Tras el éxito arrollador de Harry's House en 2022, este lanzamiento marca el regreso de Styles promete sorprender a sus seguidores con un estilo fresco y llamativo, tal y como hemos visto en sus anteriores trabajos.

El propio Styles compartió la portada del disco, que muestra al cantante en un extremo del encuadre ajustándose unas gafas de sol, mientras una bola de discoteca flota sobre un paisaje oscuro. La imagen, elegante y misteriosa, da pistas del ambiente que podría marcar el tono del álbum.

El disco contará con 12 canciones inéditas y ha sido producido por Kid Harpoon, colaborador habitual del artista. Según Sony Music, el álbum estará disponible en preventa desde este viernes, tanto en la web oficial de Styles como en las principales tiendas y plataformas de streaming.

La vuelta de Harry Styles ha sido, durante estos largos 4 años, uno de los temas que más curiosidad han levantado entre sus fans y los rumores sobre su regreso habían ido creciendo en los últimos días. Varias ciudades del Reino Unido y del mundo amanecieron con carteles que decían "We Belong Together", una frase que muchos relacionaron con Styles, y que también aparecía al final de un vídeo publicado en YouTube el pasado 27 de diciembre sobre su último concierto en Italia.

Tras anunciar el disco, Harry también actualizó su foto de perfil en Instagram: gafas naranjas, un jersey amarillo sobre camisa de lunares y corbata roja, un look que refuerza la sensación de que este álbum abre una nueva etapa en su carrera.

Desde que dejó One Direction en 2016, Styles ha forjado una carrera en solitario que lo ha consolidado como uno de los artistas más influyentes de su generación. Su debut homónimo dio paso a Fine Line en 2019 y, más recientemente, Harry's House en 2022, trabajo que le valió tres premios Grammy, incluido Álbum del Año, y varios reconocimientos en los Brit Awards.

Con Kiss All The Time. Disco, Occasionally, Harry Styles no solo regresa a los escenarios y por supuesto, a las listas de éxitos, sino que conociendo su carrera en la música, sus fans están seguros de que una vez más se reinvetará, escribiendo un nuevo capítulo en la música.