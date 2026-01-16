El amargo recuerdo de Manuel Carrasco sobre Operación Triunfo 2: "No volvería"

Manuel Carrasco, uno de los artistas más destacados de España, será el primer invitado de la nueva temporada de Lo de Évole, que arranca este domingo 18 de enero a las 21:30 horas en La Sexta. En la promoción, el cantante onubense habla sobre sus inicios en la música, su paso por Operación Triunfo 2 y cómo la experiencia moldeó su carrera y su vida personal.

"Yo creo que nadie que sale de un programa así sale bien del todo", aseguraba sobre su paso por el talent show. El artista recuerda las dificultades que enfrentó tras quedar en segunda posición en 2002, incluyendo los contratos que firmó y la pérdida de derechos sobre su propia obra: "La mitad de los derechos de todos mis primeros discos, de todas mis primeras canciones, siendo el autor completo, no son míos". Por todo ello, no duda en afirmar que, con la experiencia que tiene ahora: "No volvería a OT".

¿Volvería @manuelcarrasco_ a Operación Triunfo?

-"no" (con mayúsculas) 📺 Este domingo, a las 21:30h, estreno. pic.twitter.com/gayizhFlsJ — Lo de Évole (@LoDeEvole) January 14, 2026

El cantante relata la sensación de fracaso inicial pese a que actualmente es uno de los intérpretes más consolidados, capaz de llenar estadios. "Todos cantábamos para 10.000 personas. Pero al primer concierto que hice en mi vida como solista vinieron 300 personas. Me moría un poco porque pensaba '¡qué rápido estoy fracasando!'. Tenía mucho miedo de volver a casa siendo un fracasado. Después de OT, comencé a tocar en bares. Pasé de arriba a abajo y empecé de cero", comenta sobre la experiencia tras su salida de la Academia.

A pesar de las dificultades, Manuel Carrasco asegura que la experiencia fue enriquecedora y que le permitió crecer: "Aprendí muchísimo y he escrito una historia maravillosa con el público. Aunque fue duro, aprendí mucho de la vivencia". "Si miras las cosas desde un lado positivo, fue una de las mayores experiencias de mi vida porque pude crecer como persona y como artista", asegura finalmente. Asimismo, señala que los obstáculos le ayudaron a sentar los cimientos de su carrera: "Todos los fracasos que tuve tras ese punto tan mediático me sirvieron para hacer una carrera como la que tengo hoy en día, basada en unos cimientos fuertes y reales".

Carrasco también reflexiona sobre la presión de los cambios repentinos en su vida tras el programa: "Nadie está preparado para un cambio de vida tan fuerte. Dentro de la inseguridad que tenía en esa época, lo pasé fatal. Pasado el tiempo, quizás no hubiera pasado por ahí. Quizás hubiera cogido otro camino si hubiese sido posible, pero fue el que fue".

Con estas palabras, el artista deja claro que su paso por Operación Triunfo fue una experiencia intensa, compleja y formativa, que contribuyó a forjar tanto su personalidad como su carrera musical.

Carrasco y su acento

Más allá de su paso por la Academia, Carrasco aborda también los prejuicios que ha sufrido a lo largo de su trayectoria, especialmente por su acento andaluz: "Me acusaron de sonar muy andaluz para la radio. Son prejuicios que ya cansan y creo que hay que ver la virtud en este tipo de cosas".

No sonaba en las radios porque era "demasiado flamenco".

Y vaya si sonó. Este domingo, 21:30h, #LoDeManuelCarrasco pic.twitter.com/PpoLWtbMnb — Lo de Évole (@LoDeEvole) January 15, 2026

"Cuando estamos fuera de España, todos somos flamencos, todos tocamos las palmas", agrega sobre el tema defendiendo la riqueza cultural de España como un valor: "Los prejuicios que hay siempre con gente como yo, pero no solo a mí por ser andaluz, le pasará a un gallego también. Somos un país con un montón de acentos, de maneras de vivir, y creo que es uno de nuestros puntos fuertes, además, y que lo pongamos en tela de juicio muchas veces, creo que dice mucho de nosotros".

El cantante considera importante que se visibilicen estas experiencias para que otras personas no tengan que sufrirlas: "Llevemos nuestro arte, nuestra música y nuestra manera de hacer con el mayor orgullo posible para que toda esa gente que sufre este tipo de comentarios no lo puedan sufrir en el futuro".