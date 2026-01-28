Un juez reabre la denuncia por agresión sexual contra Marilyn Manson de su exasistente

Un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles ha autorizado la reapertura de una denuncia por agresión sexual contra el cantante Marilyn Manson, nombre artístico de Brian Hugh Warner, que había sido archivada el pasado mes de diciembre por prescripción. La decisión se produce tras la entrada en vigor de una nueva ley en California que permite reactivar durante un plazo adicional de dos años las reclamaciones civiles por agresión sexual que habían quedado fuera de plazo.

La denuncia fue presentada en mayo de 2021 por Ashley Walters, antigua asistente del músico entre 2010 y 2011. En diciembre, el caso fue desestimado debido a la antigüedad de los hechos denunciados.

Sin embargo, a comienzos de enero, Walters solicitó que se reconsiderara el archivo amparándose en la nueva normativa. El juez Steve Cochran, que había ordenado inicialmente el sobreseimiento, revocó esa decisión durante una audiencia celebrada esta semana al considerar que la ley permite reactivar la demanda. "Creo que la ley reactiva la denuncia", ha señalado, según recogen medios estadounidenses.

Denuncia por agresiones sexuales y drogas

Walters acusa a Manson de haberla agredido sexualmente, de haberla obligado a transportar drogas durante su etapa laboral y de haber presenciado comportamientos extremadamente graves. Entre ellos, sostiene que el cantante se jactaba de violar a mujeres y que le habría mostrado un vídeo en el que agredía sexualmente a una fan menor de edad. La demandante también ha relatado que conoció a Warner a través de redes sociales y que, antes de comenzar a trabajar como su asistente, acudió a su domicilio para una supuesta colaboración profesional, donde se habría producido una de las agresiones.

La reapertura del caso se produce después de que, en enero de 2025, los fiscales confirmaran que Manson no afrontaría cargos penales tras una investigación sobre denuncias de agresión sexual y abuso doméstico. No obstante, el procedimiento civil ha quedado ahora reactivado gracias al cambio legislativo.

Por su parte, la defensa del artista ha vuelto a negar las acusaciones. Su abogado, Howard King, ha declarado a Agence France-Presse y a Entertainment Weekly que Walters no tiene denuncias válidas por agresión sexual conforme a los requisitos legales y ha insistido en que "el señor Warner nunca cometió ninguna agresión sexual". Por el momento, no se ha fijado fecha para la continuación del proceso judicial.