Muere a los 50 años David de la Chica, 'Davile', coautor de canciones de Los Delinqüentes

El grupo Los Delinqüentes ha anunciado el fallecimiento de David de la Chica ‘Davile’, coautor de algunas de sus canciones, a los 50 años, tras haber sufrido un infarto. El músico jerezano permanecía ingresado desde el pasado 5 de enero en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, donde había sido tratado por complicaciones cardiovasculares.

La noticia ha sido comunicada por la propia banda a través de sus redes sociales, donde han difundido un mensaje de despedida dirigido a sus seguidores y al entorno musical del grupo. En ese comunicado, Los Delinqüentes informan de la muerte de quien fuera colaborador habitual y amigo personal de sus integrantes, con una estrecha vinculación artística a lo largo de los años.

"Queridos garrapateros, lamentamos comunicar con profundo dolor y pesar el fallecimiento de nuestro amigo David de la Chica ‘Davile’, cantante de Palocortao, músico de La Banda del Ratón y coautor de canciones que siempre vivirán con nosotros como Tabanquero, Amor Plutónico, Pirata del Estrecho...", comienza el texto.

Según la información facilitada por la propia banda, David de la Chica se encontraba hospitalizado y se detalla el desenlace después de "una larga enfermedad": "David ha peleado hasta el último momento, siempre haciendo gala de su particular sentido del humor, en su lucha contra una larga enfermedad. La pasada madrugada, en el hospital, a sus 50 años, descansó en paz".

El mensaje concluye con unas palabras dirigidas directamente a David de la Chica, en las que la banda expresa su recuerdo y afecto. En ese último mensaje, Los Delinqüentes escriben: "Siempre estarás en nuestros corazones y nuestro recuerdo. Un beso muy fuerte amigo".

Trayectoria musical y colaboraciones

David de la Chica, conocido artísticamente como ‘Davile’, fue un músico vinculado a distintos proyectos del entorno musical de Jerez de la Frontera. Además de su participación como cantante en Palocortao y como músico en La Banda del Ratón, mantuvo una colaboración directa con Los Delinqüentes como coautor de varias de sus canciones.

Entre los temas mencionados por la propia banda se encuentran Tabanquero, Amor Plutónico y Pirata del Estrecho, composiciones que forman parte del repertorio del grupo y que han seguido presentes en su trayectoria artística con el paso de los años.

El fallecimiento de 'Davile' se produce en un año especial para Los Delinqüentes. El grupo anunció el pasado mes de diciembre una gira durante este año 2026 por las principales ciudades del país con motivo del 25 aniversario de la banda.