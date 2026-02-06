Danny Ocean celebra la captura de Nicolás Maduro en Madrid: "Estamos más cerca que nunca de una Venezuela Libre"

"Hoy venimos a celebrar, ustedes saben el qué". Así se ha presentado este jueves el cantante venezolano Danny Ocean —en referencia a la captura del sátrapa Nicolás Maduro y sus secuaces— ante su público en el Movistar Arena de Madrid, donde ha ofrecido un espectacular concierto —sold out, por segundo día consecutivo— con artistas invitados y continuas referencias a su país. Uno de los momentos más especiales se ha producido después de que Ocean interpretara 'Caracas en el 2000' junto con su paisana Elena Rose.

"Quiero volver...", termina la canción. "Voy a volver... ¡Gracias Dios que nos regalaste este regalo!", ha añadido la venezolana. A continuación, el público del Movistar Arena —lleno hasta la bandera— se unía a la artista en un grito de libertad por Venezuela: "¡libre, libre, libre, libre!". "Han sido demasiados locos todos estos días, sé que hay mucha incertidumbre, sé que hay muchos nervios, pero... Estamos más cerca que nunca, ¡mantengan esa fe alta!", ha pedido Ocean a los que le siguen y en especial a sus compatriotas.

Las últimas semanas han sido convulsas pero también esperanzadoras para los venezolanos. Cabe recordar que Ocean es uno de los artistas del país andino que se ha visto obligado a salir de su país y que se ha mostrado muy activo en la lucha contra el régimen chavista. Actuó en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado y ha dejado claro que su carrera trasciende lo musical.

Hablamos de un fenómeno cultural y social. El Movistar Arena se ha llenado de banderas venezolanas, pero también de otros países de América Latina. Pueblos unidos por una misma cosa: su anhelo de libertad. A Ocean se ha visto muy emocionado —al borde de la lágrima en un par de ocasiones— durante la actuación, que acabó con un grito que fue aclamado por todo el público: "qué viva el amor y Venezuela Libre".

De 'Imagínate' a 'Me rehúso'

Danny Ocean no se ha dejado nada en el tintero. Ha habido para todos, los de las canciones de antes y los de las de ahora. Empezó interpretando su éxito "Imagínate", que sacó junto a Kapo, y terminó con el tema más escuchado de su carrera: "Me rehúso", que ha superado los 2.300 millones de reproducciones en Spotify y los 1.400 millones de vistas en YouTube.

Danny Ocean en el concierto del Movistar Arena (Madrid).

No obstante, su nuevo álbum 'Babylon Club' —que también acumula ya cerca de mil millones de reproducciones en plataformas de streaming— ha sido la piedra angular de un show en el que no faltaron las sorpresas y los efectos especiales. El venezolano se dejó la piel, regalando a sus fans una noche inolvidable.

Su gira por Europa le llevará en las próximas fechas a: Alemania, el 8 actuará en Berlín; Holanda, el día 9 lo hará en Amsterdan: Francia, el 10 estará en París; Italia, el 12 en Milán; e Inglaterra, el 17 le pondrán ver en Londres. Un febrero frenético para el artista, del que sólo podrán disfrutar quienes ya tengan su entrada. Todas las localidades para estos conciertos están vendidas.