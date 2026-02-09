Lady Gaga bailando salsa y la irrupción de Ricky Martin: los invitados sorpresa de la Super Bowl de Bad Bunny

El espectáculo del medio tiempo de la Super Bowl 2026 se convirtió en uno de los momentos más comentados, fue mucho más que una actuación musical, se convirtió en una auténtica celebración de la cultura latina, repleta de artistas invitados y celebridades tanto sobre el escenario como entre el público.

El show de Bad Bunny en el Levi’s Stadium de Santa Clara se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, destacando especialmente las actuaciones sorpresa de Lady Gaga y Ricky Martin, que elevaron aún más la magnitud de un espectáculo ya histórico.

Lady Gaga: salsa, voz y complicidad en el escenario

La aparición de Lady Gaga fue uno de los momentos más impactantes. La artista estadounidense, recibida con una ovación inmediata del público, irrumpió en el escenario para interpretar una versión salsa de "Die With a Smile", tema que popularizó junto a Bruno Mars, adaptándolo al espíritu latino del espectáculo.

La cantante demostró no solo su potente voz, sino también su fluidez en la danza, contagiando energía caribeña acompañada por maracas, congos y su propio grupo de bailarines, elevando la intensidad del espectáculo.

Pero su momento no terminó ahí. Lady Gaga y Bad Bunny compartieron el escenario para bailar juntos el inicio de "Baile Inolvidable", creando una de las escenas más comentadas de la noche por millones de espectadores en todo el mundo.

Vestida con un diseño azul cielo con detalles florales y un toque retro de la firma Luar, creación del diseñador dominicano Raúl López, Gaga no solo cantó, sino que se integró plenamente en la narrativa del show, abrazando la estética y el mensaje cultural de la noche.

Ricky Martin: puente generacional y símbolo latino

Más adelante en la actuación, Ricky Martin sorprendió al público al subir al escenario para interpretar un fragmento de "Lo que le pasó a Hawaii", una de las canciones más recientes de Bad Bunny que, además de su ritmo, contiene una fuerte narrativa social y cultural.

La participación de Ricky Martin funcionó como un puente entre generaciones del pop latino, conectando el auge de la música latina de los 90 con el sonido urbano actual que representa Bad Bunny.

Esta unión de voces y estilos fue recibida con aplausos por parte de los asistentes y espectadores, reforzando la idea de que el Halftime Show fue mucho más que un espectáculo musical, fue una celebración de identidad y herencia cultural.