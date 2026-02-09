Muere Rafael Amador, fundador de Pata Negra y figura clave del nuevo flamenco

El guitarrista, compositor y cantaor sevillano Rafael Amador ha fallecido este domingo en el Hospital Virgen del Rocío (Sevilla), a los 65 años, según ha confirmado su entorno a la agencia EFE. Sus familiares han explicado que el artista ha fallecido "en manos de su hermano" Diego Amador, junto a su hijo Rafael y "muchos seres queridos".

La familia también ha querido despedirse de él públicamente a través de las redes sociales oficiales del músico. En el mensaje difundido se puede leer: "Papá mío, gracias por lo bonitos consejos que me has dado, por todo que siempre has estado para mí siempre con tu nobleza y tu humildad. Te amo, viejito mío, siempre nos vas a cuidar desde el cielo". El texto concluye con una referencia a su dimensión artística y espiritual: "Hoy los ángeles y Dios cantan de alegría porque viene el maestro, el príncipe gitano, el Pata Negra, el que creó una fusión".

El nacimiento de un sonido propio

Nacido en Sevilla en 1960, Rafael Amador fue una de las figuras más influyentes del flamenco contemporáneo y uno de los principales responsables de su apertura a otros lenguajes musicales. Su trayectoria estuvo estrechamente ligada a la de su hermano Raimundo Amador, con quien fundó en 1978 Pata Negra, un grupo que se convirtió en uno de los grandes referentes del llamado nuevo flamenco. Antes de ese proyecto, ambos participaron junto a Kiko Veneno en Veneno, una experiencia breve y fallida en su momento, aunque decisiva para sentar las bases de una nueva estética musical.

Con Pata Negra, Rafael Amador impulsó una fusión inédita de flamenco, blues y rock, un estilo propio que él mismo bautizó como blueslería. El grupo alcanzó el reconocimiento con discos como Guitarras callejeras (1985) y, sobre todo, Blues de la Frontera (1987), el trabajo que los situó definitivamente en primera línea gracias a canciones como Camarón, Lunático o Pasa la vida. Ese mismo año grabaron junto a Cathy Claret ¿Por qué, por qué?, un álbum que con el tiempo se ha convertido en obra de culto.

Etapa final marcada por la ruptura

La salida de Raimundo del grupo en 1989 marcó un punto de inflexión tras una etapa convulsa, condicionada por los problemas con las drogas, que afectaron especialmente a Rafael Amador. Esa situación se reflejó en sus primeros trabajos en solitario bajo el nombre de Pata Negra, Inspiración y locura (1990) y Como una vara verde (1995), discos atravesados por una creatividad intensa y una biografía llena de claroscuros.

Con la muerte de Rafael Amador desaparece uno de los artistas más libres y decisivos de la música española, un creador que rompió las fronteras del flamenco tradicional y dejó una huella profunda en su historia reciente.