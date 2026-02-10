Un cubano retrata la hipocresía de Bad Bunny: "Saca a Venezuela, Cuba y Nicaragua de tu sucia boca"

La actuación de Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl, celebrada este domingo en Santa Clara (California), no solo ha desatado elogios, sino también una oleada de críticas desde sectores del exilio latinoamericano.

Patriota cubano se hace viral por destruir con su mensaje, al progre Bad Bunny en tan solo 2 minutos.🔥 Estoy totalmente de acuerdo con este patriota ¿y tú?. pic.twitter.com/IHMqDiGtXi — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) February 10, 2026

Un usuario cubano ha difundido en redes sociales un vídeo de poco más de dos minutos en el que carga duramente contra el cantante puertorriqueño y su mensaje político, al que acusa de silenciar las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua mientras arremete contra Estados Unidos.

La crítica se centra especialmente en uno de los momentos más comentados del espectáculo, cuando Bad Bunny recitó los nombres de países latinoamericanos y proclamó un mensaje de unidad continental bajo el lema "Juntos somos América", mientras su cuerpo de baile exhibía banderas de la región.

Para este cubano, el gesto no ha sido inocente ni cultural, sino profundamente ideológico. En su vídeo, ha cuestionado que el artista mencione a países sometidos a regímenes autoritarios sin haber condenado nunca a sus gobiernos.

Silencio ante el régimen cubano

"Saca a Venezuela, Cuba y Nicaragua de tu sucia boca. ¿Cuándo en tu vida tú te has pronunciado por la libertad de Cuba, de Venezuela o de Nicaragua?", ha reprochado en el vídeo.

El usuario ha recordado de forma explícita las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba y ha acusado a Bad Bunny de guardar silencio ante la represión del régimen castrista: "¿Dónde estaba tu mensaje de libertad cuando salió el pueblo cubano para la calle el 11 de julio? No existe. No mandaste ningún mensaje. No te importó".

Solo mensajes contra el ICE

A lo largo de su alegato, ha insistido en que el cantante solo se posiciona cuando el mensaje va dirigido contra Estados Unidos, como ocurrió el pasado domingo, cuando recogió el Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana y dijo Ice fuera (Ice Out) en contra de las políticas migratorias de Donald Trump.

"Ah, no, tu mensaje es contra Estados Unidos. Tu mensaje es fuera ICE. ¿Y por qué no dices fuera Maduro, fuera los Castro, fuera Díaz-Canel, fuera la dictadura castrista? ¿Dónde está ese mensaje?", se ha preguntado el usuario.

El cubano va más allá y acusa al artista de instrumentalizar a los latinoamericanos para impulsar lo que define como una agenda ideológica concreta: "Bad Bunny lo que hizo fue usarnos a todos para compartir su mensaje de izquierda y su mensaje antiamericano".

También ha arremetido contra los artistas invitados al espectáculo, como Lady Gaga o Ricky Martin, a los que vincula con lo que denomina la "agenda woke", y ha criticado algunos elementos simbólicos del show que, a su juicio, tendrían una carga política encubierta.

"Ese tipo impulsa el comunismo y la izquierda", ha afirmado. El joven incluso ha señalado supuestos vínculos financieros del entorno del cantante con el chavismo: "Su sello discográfico Rimas está ligado al chavismo porque Rafael Jiménez invirtió dinero en la carrera de Bad Bunny…y esos son reportes del FBI. Eso no es invento. Eso es real".

Críticas de Donald Trump al espectáculo

La actuación de Bad Bunny fue celebrada por buena parte de la prensa como un hito cultural y político, pero también provocó el rechazo frontal del presidente Donald Trump, que calificó el espectáculo de "terrible" y "repugnante".

"Usas el nombre de mi país para decir que todos somos América, amor sobre odio. Lo mismo que dicen los comunistas", ha concluido en su menaje el usuario cubano.