Britney Spears vende todo su catálogo musical por una cifra astronómica

Aunque no se sabe la cantidad exacta, muchos medios especulan que podría haber vendido todos los derechos de su música por 200 millones de euros.

Britney Spears en un concierto en Toronto, Canadá. | Flickr/CC/steven.i

La cantante estadounidense y referente del pop Britney Spears ha vendido los derechos de su catálogo musical, según han informado TMZ y Variety. La transacción se ha realizado con la editorial musical Primary Wave, aunque de momento la cantidad exacta no se ha revelado. No obstante, los medios especulan que podría acercarse a los 200 millones de dólares, cifra similar que Justin Bieber obtuvo al vender su música.

El acuerdo, firmado el pasado 30 de diciembre por Spears a través de su representante Cade Hudson, incluye todos sus grandes éxitos, entre ellos Baby One More Time, Toxic, Gimme More, Circus", Womanizer y muchos otros temas que han definido su carrera y la han convertido en una de las artistas más escuchadas. Según Variety, Sony Music poseía y gestionaba previamente los derechos de su catálogo, por lo que la venta también abarcaría los pagos contractuales asociados a sus canciones.

Desde 2018, Spears se ha mantenido alejada de los escenarios. Su último álbum, Glory, se lanzó en 2016, y su última gira, Piece of Me, concluyó con un concierto en Austin, Texas, en octubre de 2018. Un regreso a Las Vegas con una segunda residencia titulada Domination estaba previsto para 2019, pero fue cancelado y Spears se retiró de las actuaciones de manera indefinida.

Con esta venta, la llamada "Princesa del Pop" se suma a una lista creciente de artistas que han transferido sus catálogos musicales en los últimos años, entre ellos Bruce Springsteen, Bob Dylan, Shakira, Sting, Phil Collins, Stevie Nicks y Justin Bieber.

