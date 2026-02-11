Britney Spears vende todo su catálogo musical por una cifra astronómica

La cantante estadounidense y referente del pop Britney Spears ha vendido los derechos de su catálogo musical, según han informado TMZ y Variety. La transacción se ha realizado con la editorial musical Primary Wave, aunque de momento la cantidad exacta no se ha revelado. No obstante, los medios especulan que podría acercarse a los 200 millones de dólares, cifra similar que Justin Bieber obtuvo al vender su música.

El acuerdo, firmado el pasado 30 de diciembre por Spears a través de su representante Cade Hudson, incluye todos sus grandes éxitos, entre ellos Baby One More Time, Toxic, Gimme More, Circus", Womanizer y muchos otros temas que han definido su carrera y la han convertido en una de las artistas más escuchadas. Según Variety, Sony Music poseía y gestionaba previamente los derechos de su catálogo, por lo que la venta también abarcaría los pagos contractuales asociados a sus canciones.

Desde 2018, Spears se ha mantenido alejada de los escenarios. Su último álbum, Glory, se lanzó en 2016, y su última gira, Piece of Me, concluyó con un concierto en Austin, Texas, en octubre de 2018. Un regreso a Las Vegas con una segunda residencia titulada Domination estaba previsto para 2019, pero fue cancelado y Spears se retiró de las actuaciones de manera indefinida.

Con esta venta, la llamada "Princesa del Pop" se suma a una lista creciente de artistas que han transferido sus catálogos musicales en los últimos años, entre ellos Bruce Springsteen, Bob Dylan, Shakira, Sting, Phil Collins, Stevie Nicks y Justin Bieber.