"Ya decía yo que estaban baratas": El error viral de dos fans que compraron entradas para Bunbury en lugar de Bad Bunny

La "fiebre" por conseguir un pase para la gira "Debí tirar más fotos" de Bad Bunny ha provocado situaciones tan surrealistas como la que han protagonizado dos jóvenes en TikTok. Tras el éxito del puertorriqueño en la Super Bowl LX, la carrera por conseguir entradas en plataformas como Ticketmaster se ha vuelto tan frenética que las prisas han jugado una mala pasada a dos seguidoras en Madrid.

Un error de 165 euros

Dos jóvenes han pagado por ver Enrique Bunbury.tras confundirlo con el cantante de trap. En un vídeo que ya supera el millón de reproducciones, una de las jóvenes aparece entre risas y lágrimas al darse cuenta de que, en lugar de ver al "Conejo Malo", asistirán a un concierto del exlíder de Héroes del Silencio.

La confusión no fue solo de nombre también los rizos: "Te juro que había leído Bad Bunny y pensaba que los rizos de la foto eran de él. Ya decía yo que estaban baratas", confiesa la protagonista.

Mientras que Bad Bunny tiene previstas 11 fechas en el estadio Riyadh Air Metropolitano entre mayo y junio (con entradas que pueden alcanzar los 543 euros más gastos), el concierto de Bunbury se celebrará el 4 de diciembre en el Movistar Arena.

"¿Buscabas cobre y encontraste oro?"

La reacción en redes sociales no se ha hecho esperar, dividiéndose entre el humor y el debate generacional. Los seguidores del rockero aragonés han inundado la publicación con comentarios como "el mejor error de su vida" o "buscabas cobre y encontraste oro", reivindicando la trayectoria de Bunbury frente al fenómeno urbano del puertorriqueño.

Las protagonistas no dudaron tras la confusión en ver videos del artista al que habían comprado entradas por 160 euros. "Si alguien quiere comprarnos las entradas estaremos agradecidas. Y recordad, mirad bien los nombres y las fechas de los conciertos antes de comprar la entrada",

Pese a la resignación inicial de las chicas, el vídeo ha servido también para recordar a los usuarios que Ticketmaster cuenta con una política de devolución de 24 horas. Si deciden no acudir a la cita de diciembre, las jóvenes aún están a tiempo de recuperar su dinero y volver a la carga para intentar conseguir, esta vez sí, los ansiados boletos para ver a Bad Bunny en mayo.