El Cervantes y la RAE celebran la defensa del español de Bad Bunny en la Super Bowl

El director del Instituto Cervantes de Los Ángeles, Javier Muñoz-Basols, y fuentes de la Real Academia Española (RAE), han coincidido en reconocer la defensa del idioma español que ha hecho el artista Bad Bunny tras su actuación en el descanso de la gran final de la NFL celebrada en San Francisco.

Según ha explicado Muñoz-Basols, el cantante puertorriqueño defiende el idioma "desde el uso natural y creativo" y, lo más importante, sin ningún tipo de complejos. El directivo destaca que el artista mantiene los rasgos del español caribeño conectando con públicos diversos, logrando así la "normalización" y "consolidación" de nuestra lengua.

Por su parte, fuentes de la RAE han valorado que, en el actual ambiente gubernamental hostil contra el español en Estados Unidos, resultan estimables todas las acciones que conduzcan a su defensa. Consideran que la música del artista es "especialmente penetrante" en la sociedad actual.

La actuación logró la mayor audiencia en la historia del evento, algo que la Academia valora muy positivamente dada la relevancia internacional del acontecimiento, calificándolo como una magnífica ocasión para poner en valor la cultura en español. Muñoz-Basols añade que esto asocia el idioma con la "creatividad y la innovación".

Distintos puntos de vista

En contraposición, el presidente estadounidense, Donald Trump, calificó el espectáculo como uno de los peores de la historia. El mandatario aseguró que no se entendía «ni una palabra» y que suponía una «bofetada» a Estados Unidos, pese a que Puerto Rico es territorio estadounidense desde hace más de un siglo.

Para el director del Cervantes, que el español se escuche en el mayor escaparate mediático supone presentarlo como una lengua plenamente integrada. Además, ha destacado que tras el evento se ha notado un incremento en la demanda de actividades de aprendizaje del idioma, confirmando a la música como una poderosa puerta de entrada al interés lingüístico.