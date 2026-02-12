Rosalía estrena el videoclip de 'Sauvignon Blanc' antes de iniciar su gira mundial

La artista catalana Rosalía continúa desgranando el contenido de su último trabajo discográfico, Lux. Este miércoles vio la luz la tercera pieza audiovisual del álbum, correspondiente al tema 'Sauvignon Blanc', tras los lanzamientos previos de 'Berghain' y 'La Perla'. El estreno se produjo en la plataforma YouTube, acumulando cientos de miles de visualizaciones en sus primeras horas.

Bajo la dirección del artista estadounidense Noah Dillon, la pieza presenta una cuidada factura visual que se inicia con la intérprete en un entorno desértico. La narración visual evoluciona desde una atmósfera polvorienta hasta la aparición de un Rolls-Royce, vehículo que cobra protagonismo antes de que la cantante comience a levitar, en una clara apuesta por una estética mística.

La puesta en escena refuerza el simbolismo de la letra mediante el uso de collares de perlas y la presencia de la copa de vino que da título a la canción. La secuencia alterna planos exteriores con otros en el interior del automóvil, el cual acaba siendo pasto de las llamas, en una metáfora visual que acompaña a los versos de la composición.

En el plano lírico, Rosalía ofrece una visión esperanzada. Frases como "A tu lado mi futuro será dorado" o "Ya no tengo miedo del pasado" articulan una declaración sentimental que vincula el Sauvignon Blanc con el optimismo vital, alejándose de temáticas más oscuras.

Antes de comenzar la gira

Este lanzamiento sirve de preludio a su inminente gira internacional, que dará comienzo el próximo mes de marzo en Francia. El tour tiene fechas confirmadas en grandes capitales europeas como Londres, Berlín o Madrid, además de su etapa norteamericana. Previamente, la artista tiene una cita con la industria británica en los Brit Awards el 28 de febrero.

Su presencia mediática se ha intensificado recientemente con su aparición en la edición especial de primavera de la revista Vogue en Estados Unidos. En dicha publicación, considerada un referente en el mundo de la moda, la autora de Motomami reflexiona sobre la trascendencia de la música en su vida y el proceso creativo de su obra más personal.

En el ámbito de la crónica social, y ante los rumores que la relacionan con la modelo francesa Loli Bahía —con quien ha sido fotografiada en diversas ciudades—, la cantante ha mantenido la discreción. Al ser consultada sobre el celibato que afirmó seguir meses atrás, ha ofrecido una respuesta enigmática, calificándolo como una decisión personal que depende del momento vital.