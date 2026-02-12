Una nueva investigación cuestiona el suicidio de Kurt Cobain: "No murió rápidamente por un disparo"

El 5 de abril de 1994, el mundo despertó con una noticia que marcaría a toda una generación: Kurt Cobain, líder de Nirvana y voz emblemática del movimiento grunge, había sido encontrado muerto en su casa de Seattle. Tenía 27 años.

Cobain no era solo el rostro visible de una banda exitosa. Con discos como Nevermind y canciones que se convirtieron en himnos generacionales, encarnó el desencanto y la rebeldía de los años noventa. Sin embargo, detrás del fenómeno cultural, el músico arrastraba problemas de salud, episodios de depresión y una conocida lucha contra las adicciones.

Su cuerpo fue encontrado en el invernadero de su casa en Seattle. Tenía una herida de bala, una escopeta y una nota de despedida dirigida a su esposa, Courtney Love, y a su hija, Frances Bean. Para las autoridades, el caso quedó claro desde el inicio: suicidio. El contexto parecía reforzar esa versión. Semanas antes, Cobain había sufrido una recaída en Roma tras mezclar alcohol con medicamentos, había sido internado en rehabilitación en Los Ángeles y había abandonado el centro antes de completar el tratamiento. Sus problemas con la heroína y su estado emocional alimentaron la idea de que su muerte había sido el desenlace de una espiral personal que llevaba tiempo agravándose.

Esa conclusión oficial se mantuvo durante más de tres décadas. Sin embargo, una nueva investigación forense independiente ha vuelto a poner el caso bajo el foco. Los especialistas Brian Burnett y Michelle Wilkins revisaron los informes de la autopsia y sostienen que algunos hallazgos no encajan con la hipótesis del suicidio.

"Esta persona no murió rápidamente por un disparo"

Según declaraciones recogidas por The Daily Mail, existirían señales fisiológicas, como necrosis en el cerebro y el hígado, líquido en los pulmones y una hemorragia ocular, que apuntarían a un proceso compatible con una sobredosis más que con una muerte inmediata por disparo. Los expertos también cuestionan la posición del cuerpo y de los brazos, y señalan rastros de sangre que podrían indicar que el cadáver fue movido después del fallecimiento.

El informe, aceptado por el International Journal of Forensic Science, va más allá y plantea la posibilidad de la intervención de terceros. Los especialistas sostienen que Cobain habría estado bajo los efectos de una sustancia que lo dejó prácticamente incapacitado, lo que, en su opinión, dificultaría que pudiera manipular por sí mismo un arma pesada en ese estado.

"Hay cosas en la autopsia que dicen: "esta persona no murió rápidamente por un disparo"", aseguró Wilkins. Además, el nuevo análisis pone en duda la autoría de la nota de despedida, uno de los elementos clave en la versión oficial del suicidio. Aunque el contenido del mensaje ha sido ampliamente difundido durante décadas, los investigadores sugieren que no habría sido escrita íntegramente por el músico.

Hoy Kurt Cobain cumpliría 50 años.

Su carta de despedida. Paz, amor y empatía. pic.twitter.com/J0SD4yw3jt — Маtias Martin (@matiasmartin) February 20, 2017

Pese a la repercusión mediática de estas nuevas conclusiones, las autoridades de Seattle mantienen su postura original. La Oficina del Médico Forense del Condado de King reiteró que en 1994 se realizó una autopsia completa siguiendo todos los protocolos y que, hasta ahora, no ha visto pruebas que justifiquen reabrir el caso. En la misma línea, el Departamento de Policía de Seattle sostiene que la muerte fue un suicidio y que esa sigue siendo su determinación oficial.

A lo largo de los años, múltiples teorías han circulado en torno al caso, algunas señalando incluso a Courtney Love como presunta autora intelectual de un supuesto homicidio, acusaciones que nunca han sido probadas. Ni Love ni Frances Bean Cobain se han pronunciado sobre esta nueva revisión forense.