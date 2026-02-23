Barry Manilow pospone su regreso tras una visita "muy deprimente" al cirujano

El cantante estadounidense Barry Manilow, de 82 años, ha anunciado que vuelve a posponer sus próximos conciertos tras su última visita a su cirujano, que, según cuenta en Instagram, "fue muy deprimente".

Manilow ya anunció a comienzos de febrero que debía retrasar su residencia en Las Vegas, prevista inicialmente para este mes y ahora reprogramada para marzo, con el fin de recuperarse tras el tratamiento contra el cáncer de pulmón al que se sometió.

"Hola a todos. Soy Barry. Acabo de llegar a casa de la visita al cirujano. Fue una visita muy deprimente. Le dije que había estado usando la cinta tres veces al día, pero que aún no podía cantar más de tres canciones seguidas antes de tener que parar", escribió el cantante de pop en su perfil de Instagram.

El intérprete, al preguntar a su médico si podría volver a los escenarios en unas semanas, obtuvo una triste respuesta: "Negó con la cabeza. Me miró y luego miró al suelo".

"Barry, no estás preparado para completar un concierto de 90 minutos. Tus pulmones no se han recuperado todavía. Estás en una buena situación considerando por todo lo que has tenido que pasar, pero tu cuerpo no está preparado. No deberías actuar en los próximos conciertos programados", le dijo el especialista.

El cantante de "Mandy" o "Copacabana" reconoció en el comunicado su frustración ante esta situación y anunció que sus conciertos programados a partir del 27 de febrero los pospone hasta el 17 de marzo, mientras que su estancia en Las Vegas podría llegar en abril.

En diciembre pasado, Manilow anunció que se sometería a una cirugía para extirpar "una mancha cancerosa" de su pulmón que fue descubierta después de terminar una serie de conciertos navideños.