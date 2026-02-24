El Teatro Amaya se convierte en el epicentro de la lírica con su 5º Festival de Zarzuela y Ópera

El madrileño Teatro Amaya recupera el pulso de los grandes clásicos con la quinta edición de su Festival de Zarzuela y Ópera. La cita, que se desarrollará entre el 11 de marzo y el 31 de mayo, ofrecerá una programación ininterrumpida de martes a domingo, consolidando el recinto de la calle General Martínez Campos como un referente indispensable para los amantes del género chico y la lírica internacional en la capital.

El cartel de este año, diseñado por la compañía L’Operamore, incluye una selección de quince títulos fundamentales. El director artístico y escénico de la compañía, Marco Moncloa, ha destacado en el programa Kilómetro Cero la ambición de un festival que combina la esencia de la zarzuela con los pilares de la ópera europea. Entre las obras que subirán a las tablas destacan hitos del casticismo como La Verbena de la Paloma, La Revoltosa y Luisa Fernanda, que compartirán escenario con dramas universales de la talla de La Traviata, Carmen y Rigoletto.

Excelencia técnica y voces en directo

Una de las señas de identidad de este 5º Festival es la apuesta por la música en directo. Todas las funciones contarán con orquesta y solistas de primer nivel, evitando los soportes grabados para ofrecer la experiencia acústica pura que demanda el género.

Moncloa ha subrayado que el objetivo es hacer que estas obras "sigan emocionando generación tras generación", manteniendo la fidelidad a las partituras originales pero con una puesta en escena adaptada a la agilidad del teatro moderno.

Venta de entradas y calendario

Las funciones se mantendrán durante casi tres meses con un ritmo de exhibición que pretende acercar la ópera y la zarzuela a todos los públicos. La producción de L’Operamore busca reivindicar el patrimonio cultural español a través de sus títulos más populares, garantizando una rotación de obras que permita al espectador asistir a diferentes títulos a lo largo de toda la primavera en el distrito de Chamberí.