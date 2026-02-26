Raphael y Ara Malikian lideran la "Lucha de Gigantes" contra el hambre en el Teatro Real

La música volverá a ser el motor de la solidaridad en el Teatro Real de Madrid. El próximo miércoles 11 de marzo, el emblemático escenario madrileño será la sede de la tercera edición de "Lucha de Gigantes", un evento que se ha consolidado como una de las citas imprescindibles del calendario solidario español.

Bajo el legado musical de Antonio Vega y con el impulso de Emilio Aragón, el concierto busca recaudar fondos críticos para combatir la desnutrición y la falta de agua potable en los contextos más vulnerables del planeta.

La edición de este año coincide con un aniversario especial para la organización promotora. Elena Santaolalla, responsable de comunicación de Acción Contra el Hambre, destaca en Kilómetro Cero la relevancia del momento: "Cumplimos 30 años de trabajo y, con este concierto, aspiramos a multiplicar nuestro alcance". Según Santaolalla, la meta es clara: demostrar que la solidaridad ciudadana puede "convertirse en una fuerza transformadora" capaz de derrotar al hambre.

Un cartel de lujo por una causa urgente

El evento contará con un despliegue de artistas de primer nivel que se han sumado a la causa de forma altruista. Entre los nombres confirmados destacan Ara Malikian, El Kanka, Ismael Serrano, Chambao, Travis Birds y Alice Wonder. El broche de oro lo pondrá el incombustible Raphael, quien se subirá a las tablas del Real para apoyar una iniciativa que va mucho más allá del mero espectáculo musical.

El rigor en la gestión de los fondos es una de las señas de identidad del proyecto. En las dos ediciones anteriores, la recaudación se ha traducido en intervenciones directas de nutrición, agua y saneamiento.

Desde la organización insisten en que este concierto es un espacio de encuentro necesario entre empresas, instituciones y público para dar respuesta a quienes hoy viven sin acceso seguro a los recursos más básicos para la vida.