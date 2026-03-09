Idania Valdés reivindica el legado de Marta Valdés como "puente eterno" de la música cubana

La voz de la bohemia cubana recupera su lugar en Madrid. La cantante Idania Valdés, integrante de Buena Vista Social Club, ha reivindicado la figura de la fallecida Marta Valdés (1934-2024) como la pieza clave para entender la evolución del bolero y el jazz melódico en la isla. El ciclo Es letra y se canta, que se celebra esta semana en la Sala Berlanga, busca preservar un repertorio que, en palabras de la intérprete, es "historia viva del sentimiento cubano".

La conexión entre generaciones

Idania Valdés ha destacado que la compositora fue el nexo necesario entre el movimiento filin de los años 50 y la explosión posterior de la Nueva Trova. "Marta no solo escribía canciones, construía puentes emocionales entre generaciones de músicos", ha explicado la artista en Kilómetro Cero. El homenaje incluye actuaciones de figuras como Martirio y Raúl Rodríguez, quienes exploran la influencia de Valdés en la música de autor contemporánea.

El ciclo no se limita a la interpretación vocal, sino que profundiza en la complejidad técnica de la obra de la guitarrista habanera. Según Valdés, el legado de Marta exige "un respeto absoluto por la palabra y la armonía", elementos que la diferenciaron de sus contemporáneos por su influencia del jazz suave. La programación en la Sala Berlanga se completa con la proyección de un documental y la presentación de un libro biográfico de Rita Abreu.

El eco de La Habana en Madrid

Para la cantante cubana, traer este homenaje a España es fundamental para que el público europeo comprenda la profundidad de la música de la isla más allá de los clichés. "Cantar a Marta es cantar a la Cuba más culta y sensible", ha señalado Idania Valdés, quien compartirá escenario con Ivette Cepeda y Liuba María Hevia para cerrar una semana dedicada a la mujer que redefinió la canción de autor caribeña.