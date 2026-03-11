La familia de Robe estalla por su escultura en Plasencia: "Cuando alguien falta al respeto y ofende, duele mucho"

La familia de Robe Iniesta ha expresado su malestar por el uso de la imagen del artista en la ciudad de Plasencia, después de que en los últimos días se haya exhibido por las calles una escultura que recrea al cantante tal y como aparece en la portada del disco Yo, minoría absoluta. Ante esta situación, familiares han difundido un comunicado en redes sociales en el que piden responsabilidad y respeto hacia el duelo que atraviesan tras su fallecimiento.

En el mensaje, firmado por familiares, amigos y compañeros del músico, comienzan agradeciendo las muestras de apoyo recibidas en las últimas semanas. "Desde nuestro más profundo sentimiento queremos reconocer y agradecer el apoyo que estamos recibiendo desde tantos lugares y de tantas maneras durante estas semanas tan tristes. También queremos dar las gracias por todos los homenajes que estáis realizando en honor a Robe".

No obstante, el comunicado también fija límites sobre el tipo de homenajes que consideran apropiados. "Respetamos todo tipo de manifestación artística, siempre que sea respetuosa, que no perjudique a la familia y que no tenga ánimo de lucro", señalan.

La estatua exhibida en Plasencia

La familia explica que algunas iniciativas recientes han resultado dolorosas para su entorno más cercano. "Cuando alguien falta al respeto y ofende, duele, duele, duele mucho... y muy adentro", advierten en el texto, haciendo referencia a la estatua exhibida en Plasencia.

También recuerdan que en Plasencia reside buena parte del entorno del músico y que muchas personas están atravesando su propio proceso de duelo. "Hay que entender que en una ciudad pequeña viven muchos familiares, muchos amigos y mucha gente que quería a Robe y que está pasando un duelo personal. Encontrarse por la calle con algo que duele y ofende puede afectar profundamente a muchas personas".

Por ello, piden comprensión a quienes quieren rendir homenaje al artista. "Si a todos os conmueve la muerte de Robe, imaginad lo que significa para nosotros. Por favor, sed un poco responsables y poneos en nuestra piel. Nosotros os entendemos y nos gustaría ser entendidos".

😍 El precioso homenaje de las tunas de Plasencia a Robe Iniestahttps://t.co/ARaBXFbLQA pic.twitter.com/qPfczGG228 — COPE Extremadura (@CopeExtremadura) March 7, 2026

El comunicado concluye agradeciendo nuevamente el cariño recibido. "Gracias de nuevo a todos por vuestro apoyo y por el cariño que estáis mostrando", señalan en el mensaje firmado por su familia, amigos y compañeros.

El fallecimiento del músico

El músico, fundador de Extremoduro, falleció el 10 de diciembre de 2025 a los 63 años. Meses antes, en 2024, había tenido que cancelar los últimos conciertos de su gira Ni santos ni inocentes tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar.

Su figura sigue siendo una de las más influyentes del rock español y continúa generando numerosas muestras de homenaje por parte de seguidores y artistas, que le recuerdan como uno de los mejores cantantes y compositores.