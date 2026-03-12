Las Fallas dejan "catatónico" a Morrissey y cancela su concierto en Valencia

Quien fuera líder de los legendarios The Smiths, Morrissey, tenía previsto celebrar este jueves en Valencia el primero de sus tres conciertos en España para presentar su nuevo disco, Make-up is a lie. Sin embargo, sus fans se quedarán sin espectáculo: la estrella británica, de 67 años, ha anunciado la cancelación del evento por "falta de sueño" después de pasar la noche en la ciudad en plenas Fallas.

Según informa la prensa local, Morrissey había sido alojado en un hotel en el centro de la ciudad, próximo además a un evento de música techno. Este jueves, el artista ha publicado dos comunicados, el primero avisando de la posibilidad de la cancelación y el segundo, confirmando que no se celebraría.

"Tras dos días de viaje por carretera, Morrissey llegó al hotel en Valencia a última hora del miércoles. No pudo dormir ni descansar durante la noche debido al ruido del festival, las voces tecno a todo volumen y los anuncios por megafonía. Esta experiencia dejó a Morrissey en un estado catatónico", señalaba la primera nota.

En un segundo comunicado, se anunció la suspensión del concierto: "El concierto programado para esta noche en Valencia se ha visto impedido por falta de sueño. Morrissey condujo de Milán a Valencia, pero no ha podido descansar allí debido al ruido. El espectáculo no se cancela. Las circunstancias lo hacen imposible".

Los promotores han informado de que intentarán reprogramar el concierto del artista, que ha protagonizado otras cancelaciones en el pasado, en una nueva fecha y, si no, se devolverá el importe de las entradas. Morrissey tiene previsto también tocar en el Auditorio de Zaragoza el día 14 y el Cartuja Center CITE de Sevilla el 16 en el marco de una amplia gira europea.