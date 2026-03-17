Ballet, una 'rave' y un confesionario: Rosalía arranca su 'Lux Tour' en Lyon

La artista española Rosalía ha inaugurado este lunes en Lyon su esperada gira mundial Lux Tour con un espectáculo ambicioso, conceptual y arriesgado, confirmando así su voluntad de seguir expandiendo los límites del pop contemporáneo. Ante unas 15.000 personas en el LDLC Arena, la cantante ha presentado por primera vez en directo el universo de su cuarto álbum, Lux, en un montaje que combinaba música, danza y una marcada estética simbólica.

El concierto arrancó con una escena cuidadosamente coreografiada: desde una gran caja blanca Rosalía emergió vestida como una bailarina clásica, marcando el tono de una primera parte dominada por el lenguaje del ballet. Temas como Sexo, violencia y llantas y Reliquia sirvieron de apertura a un bloque inicial centrado en su nuevo trabajo, donde la artista apostó por una narrativa escénica que mezcló lo espiritual con lo performativo.

La presencia de una orquesta situada en el centro del recinto reforzó el carácter sinfónico de Lux, un disco que se aleja de la electrónica predominante en Motomami para adentrarse en una propuesta más cercana a la ópera contemporánea. Esta transición se hizo evidente en piezas como Mio Cristo Piange Diamanti, donde la cantante abandonó el tutú para adoptar una estética más solemne, evocando figuras líricas.

Mezcla de lo sagrado y lo carnal

Sin embargo, el momento de mayor impacto llegó con Berghain, el primer sencillo del álbum, una composición que fusiona electrónica, espiritualidad y deseo. La puesta en escena, con elementos oscuros y una energía cercana a una 'rave', transformó el ambiente del recinto y evidenció la dualidad conceptual del disco: lo sagrado y lo carnal conviviendo en tensión constante.

A lo largo de la noche, Rosalía alternó las nuevas canciones con algunos de sus éxitos anteriores, especialmente de Motomami, como Saoko, que sirvieron para elevar la intensidad del espectáculo y conectar con el público. También sorprendió con una versión de I can't take my eyes off you, presentada con una estética que evocaba el arte clásico y el cine, en una de las escenas más teatrales del concierto.

El confesionario de La Perla

El espectáculo incluyó momentos de interacción directa con los asistentes, como un segmento en forma de confesionario durante la interpretación de La Perla, donde los fans podían contar cotilleos de relaciones pasadas, reforzando el componente narrativo y casi litúrgico del show. La artista también recorrió el recinto en temas como Dios es un stalker, integrándose entre los fans en una puesta en escena inmersiva.

ROSALÍA pone un confesionario en el escenario donde los fans pueden contar chismes sobre sus exsnovios antes de la interpretación de "La Perla"

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El tramo final estuvo marcado por una progresión hacia la celebración colectiva, con éxitos como Bizcochito y Despechá, antes de cerrar con piezas de Lux como Novia robot y Focu 'ranni. El broche final, con Magnolias, dejó a Rosalía sola en el escenario, en un desenlace íntimo que contrastó con la grandiosidad del conjunto.

Críticas al concierto

El debut del Lux Tour no ha estado exento de polémica. La incorporación del ballet clásico ha generado opiniones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios han cuestionado la ejecución técnica de la artista en esta disciplina. Otros, en cambio, han defendido su propuesta como un ejercicio de experimentación estética más que una interpretación académica.

Más allá de las críticas, el arranque de la gira ha confirmado el carácter provocador y transformador de Rosalía, que con Lux plantea un proyecto que combina espiritualidad, deseo y exploración sonora en múltiples idiomas. Tras Lyon, la gira continuará en España con varias fechas en Madrid y Barcelona.