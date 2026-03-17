Fin al parón: Vetusta Morla volverá en 2026 con la 'Gira de vuelta. Canciones de ida'

La banda española Vetusta Morla ha anunciado su regreso a los escenarios en 2026, poniendo fin al parón que inició hace dos años y confirmando así su vuelta a la actividad musical con una nueva gira por España. El tour, que llevará por título Gira de vuelta. Canciones de ida, supondrá el reencuentro del grupo con su público tras un periodo de descanso marcado por proyectos paralelos y una pausa deliberada en su trayectoria.

El anuncio, realizado a través de sus redes sociales y su oficina de prensa, llega acompañado de un mensaje en el que la banda reflexiona sobre su proceso creativo durante este tiempo de silencio. En él, explican que su música vuelve a surgir en el espacio más íntimo del grupo, el local de ensayo, donde se produce una conexión espontánea que, según señalan, les permite seguir creyendo en el futuro.

"Cada cierto tiempo observamos con mucha curiosidad cómo nuestra música parece empezar de nuevo en un mismo espacio: nuestro local de ensayo", escriben en el post. "Siguen siendo esos momentos donde la conexión sin datos aparece sin el permiso de nadie. Y de repente, todos sabemos que ahí hay 'algo'. Ese 'algo' es nuestra forma de creer en el futuro. Es el tiempo de la música que no se ve", explican a sus fans .

Aunque por el momento no se han dado a conocer las fechas ni las ciudades que formarán parte de esta gira, el grupo ha adelantado que los detalles se harán públicos próximamente. Lo que sí se ha confirmado es el calendario de venta de entradas: habrá una preventa exclusiva para los miembros de su comunidad de seguidores, conocida como "Valientes", el próximo 24 de marzo a las 12:00 horas, mientras que la venta general comenzará dos días después, el 26 de marzo a la misma hora.

La carrera en solitario de Guille Galván

El regreso de Vetusta Morla disipa así las dudas que habían surgido en torno a la continuidad de la banda, especialmente tras el reciente lanzamiento en solitario de uno de sus integrantes, Guille Galván. Esta carrera individual había alimentado las especulaciones sobre un posible futuro incierto del grupo, que ahora queda despejado con el anuncio de esta nueva etapa.

La pausa que ahora llega a su fin fue anunciada en 2024, poco después de la publicación de su último trabajo, Figurantes. Entonces, los integrantes explicaron que necesitaban detener su actividad para centrarse en otros aspectos de su vida personal y creativa. En aquel momento, definieron este periodo como una oportunidad para "vivir y disfrutar de la vida", alejados de la intensidad que había marcado casi dos décadas de carrera ininterrumpida.

Desde su irrupción en 2008 con Un día en el mundo, Vetusta Morla se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del panorama musical español. A ese debut le siguieron discos como Mapas, La deriva, Mismo sitio, distinto lugar y Cable a tierra, configurando una trayectoria caracterizada por la evolución sonora y una conexión constante con su público.

Uno de los acontecimientos más esperados de la música nacional

Además, el grupo ha protagonizado algunos de los hitos más destacados de la música independiente en España, como el multitudinario concierto celebrado en 2018 en la Caja Mágica de Madrid, al que asistieron cerca de 40.000 personas. Cuatro años después, en 2022, repitieron una convocatoria similar en el Estadio Metropolitano, reafirmando su capacidad de convocatoria.

Antes de su retirada temporal, la banda se despidió de los escenarios con una serie de conciertos en salas emblemáticas, en los que celebraron el vínculo construido con su público a lo largo de los años. Aquellos espectáculos, concebidos como una despedida abierta, ya dejaban entrever que el parón no sería definitivo.

Ahora, con Gira de vuelta. Canciones de ida, Vetusta Morla inicia una nueva etapa en la que retoma su actividad con la misma premisa que ha guiado su carrera: la búsqueda constante de ese "algo" que, según ellos mismos describen, da sentido a su música. A falta de conocer los detalles concretos del tour, la expectación entre sus seguidores confirma que su regreso es uno de los acontecimientos más esperados del panorama musical nacional en 2026.