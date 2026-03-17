La cara más crápula y festiva de Irlanda: el homenaje de esRadio a San Patricio

En esta edición especial de Prohibido contar ovejas en esRadio, el presentador Felipe Couselo nos sumerge en una vibrante celebración de San Patricio, el patrón de Irlanda. La noche comienza con el sonido inconfundible de una cerveza abriéndose, marcando el tono de una velada dedicada a la tradición cultural irlandesa y a su inagotable herencia musical. Couselo, a los mandos de la nave con el apoyo técnico de Brenda Alcalá, rinde homenaje a la Isla Esmeralda a través de una selección de canciones que son pilares del folk y el rock celta.

El programa se inicia rescatando la figura mística de San Patricio, explicando leyendas como la expulsión de las serpientes de la isla o el uso del trébol de tres hojas para explicar la Santísima Trinidad. Couselo destaca cómo la música es el bálsamo que ha curado las penas de un pueblo históricamente castigado, subrayando que el orgullo nacional de Irlanda se manifiesta globalmente cada 17 de marzo. La primera pieza musical es la emblemática The Irish Rover, interpretada por la unión de dos titanes: The Dubliners y The Pogues, una oda a los viajes transatlánticos cargada de hipérbole y tragedia marinera.

Seguidamente, el programa explora la cara más crápula y festiva con The Wild Rover de The Pogues. Aquí, Couselo aprovecha para ensalzar la figura de Shane MacGowan, el poeta del punk celta, cuya vida y excesos son analizados como parte de esa autenticidad bohemia que define a muchos artistas de la isla. Se menciona incluso el documental sobre su vida disponible en Amazon Prime, recomendando a los oyentes profundizar en la psique de un hombre que intercambió puñetazos y hospitalidad con la misma intensidad.

La colaboración entre The Chieftains y The Rolling Stones en Rocky Road to Dublin sirve para ilustrar la capacidad de la música tradicional para fusionarse con el rock de estadio. Esta versión, perteneciente al álbum The Long Black Veil de 1995, es descrita como un hito de la excelencia interpretativa, donde los Stones se ponen al servicio de los ritmos frenéticos del tin whistle y el bodhrán. Couselo también hace una mención cinematográfica a la película Sinners (también conocida como The Sinners o The Commitments en ciertos contextos de debate cultural), donde este tema cobra una relevancia especial.

No podía faltar en este repaso The Cranberries con Ode to My Family. El locutor reflexiona sobre la voz angelical de Dolores O'Riordan y sus orígenes rurales en Limerick. La canción, que habla de la melancolía de alejarse de las raíces para buscar el éxito, es un recordatorio de que la identidad familiar es el núcleo de la sociedad irlandesa. Es una pieza que, a pesar de su éxito internacional en los años noventa, mantiene intacto el espíritu de la educación católica y el amor incondicional de los progenitores en la Irlanda profunda.

El programa también dedica un espacio a U2, pero alejándose de sus himnos más comerciales. Couselo presenta Wild Irish Rose, un tema extraído del documental Bringing It All Back Home. En este segmento, se analiza la dualidad de la banda de Bono: su estatus de superestrellas mundiales frente a su necesidad constante de reafirmar su arraigo espiritual en Dublín. Es una canción minimalista que evoca el paisaje irlandés y la introspección del emigrante que añora su tierra desde la distancia.

La elegancia llega de la mano de The Corrs y su éxito Runaway. Felipe Couselo recuerda haber visto a los hermanos de Dundalk en directo en Santiago de Compostela, destacando su maestría con los instrumentos tradicionales. The Corrs representan la perfección pop-folk, logrando que el violín y la flauta celta se colaran en las listas de éxitos de todo el mundo con su álbum debut Forgiven, Not Forgotten, producido bajo una premisa de respeto absoluto a la melodía celta.

Uno de los momentos más interesantes del especial es la referencia a la película The Commitments de Alan Parker. A través de la canción Try a Little Tenderness, el locutor explica la tesis de la obra: los dublineses son los negros de Europa, y los dublineses del norte son los negros de Dublín. Esta analogía sirve para reivindicar el soul de Dublín como una expresión de la clase obrera que encuentra en la pasión de la música negra un reflejo de su propia lucha y vitalidad en los barrios más humildes.

Hacia el final del programa, el tono se vuelve más lúdico con Drunken Sailor, interpretada por The Irish Rovers. Couselo narra cómo este grupo, afincado en Canadá pero de corazón puramente irlandés, ha mantenido vivo el género de las sea shanties o canciones de trabajo marinero. Es un ejemplo de cómo la diáspora irlandesa ha funcionado como el mejor embajador cultural, llevando sus ritmos y su sentido del humor hasta los rincones más remotos del planeta.

El homenaje culmina con dos figuras legendarias. Primero, el genio de la guitarra Rory Gallagher con A Million Miles Away, una pieza que demuestra por qué es considerado uno de los mejores músicos de la historia, capaz de dotar al blues-rock de una melancolía puramente irlandesa. Finalmente, Sinéad O'Connor nos regala una sobrecogedora versión de The Parting Glass, la copa de la despedida. El programa cierra con Whiskey in the Jar de Thin Lizzy, el himno canalla definitivo que fusiona el folklore con el hard rock de Phil Lynott, dejando a los oyentes con un brindis final por la libertad y la cultura de una nación que nunca se rinde.