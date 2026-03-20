Los discos de BTS, Ana Torroja, Kanye West o Ginebras, entre las novedades musicales de este viernes

Los discos del grupo de K-pop BTS, Kanye West Ye, Ana Torroja o Ginebras, son algunas de las novedades musicales de este viernes 20 de marzo.

Así, los surcoreanos publican Arirang, su quinto álbum de estudio. Este trabajo marca el regreso de BTS tras una pausa porque los integrantes estaban realizando el servicio militar en Corea del Sur.

Por otro lado, Ye —antes conocido como Kanye West— publica su trabajo Bully, según anunció el artista el pasado mes de enero y confirmó Rolling Stone. Precisamente, el rapero actuará en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid el próximo 30 de julio en el primer concierto que él da en España en 20 años.

En el ámbito hispano, Ana Torroja firma su regreso con Se ha acabado el show, un trabajo compuesto íntegramente por la exintegrante de Mecano y que nace de un momento de crisis personal en el que la artista consideró retirarse de la música.

En la escena indie española destacan los discos de Ginebras, Donde nada es para tanto, y de Mujeres, Es un dolor inexplicable, a los que se suma Alma de cántaro, el nuevo trabajo de Marquitos, anteriormente conocido como ODDLIQUOR.

Este último publica un disco de 15 canciones con muchas referencias a la música urbana y con colaboraciones como J Balvin, con quien firma Orcasitas.

En cuanto a la música internacional, la banda británica Ladytron regresa este viernes con Paradises, un nuevo álbum que actualiza su característico sonido synth-pop y electrónico.