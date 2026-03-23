Shakira anuncia tres nuevos conciertos en Madrid y suma seis fechas en total

Shakira ofrecerá un total de seis actuaciones en la capital de España durante su esperada residencia europea. A las citas programadas inicialmente para los días 25, 26 y 27 de septiembre, se han añadido tres nuevas jornadas consecutivas: el 18, 19 y 20 del mismo mes. El emplazamiento escogido es el espacio Iberdrola Music, situado en el distrito de Villaverde, que sufrirá una transformación espectacular para albergar lo que los organizadores han bautizado como el 'Estadio Shakira'.

Tal y como han avanzado este lunes el presidente de Live Nation, Pino Sagliocco, y Agustín Pérez Torres, uno de los arquitectos del proyecto, este recinto ha sido diseñado de manera específica para la ocasión por el prestigioso estudio BIG-Bjarke Ingels Group. Esta ambiciosa propuesta arquitectónica y escenográfica busca trascender el formato tradicional para brindar un entorno único a los asistentes.

Durante cada una de las seis jornadas, la artista será la protagonista absoluta de una experiencia inmersiva titulada Es Latina. Esta propuesta cultural y de ocio tendrá una duración ininterrumpida de doce horas, comenzando al mediodía y concluyendo a la medianoche, una vez que finalice el espectáculo principal. De este modo, los seguidores podrán disfrutar de una jornada dedicada a la cultura y al legado de la intérprete.

Para enmarcar esta residencia europea, las instalaciones del distrito madrileño pasarán a denominarse temporalmente Macondo Park, en un claro homenaje a la célebre novela Cien años de soledad del escritor Gabriel García Márquez. Este vasto espacio de 15 hectáreas servirá como escenario continuo antes, durante y después de los conciertos. Al margen de las actuaciones musicales, el área albergará exposiciones, propuestas de gastronomía, literatura y diversas experiencias culturales comisariadas por la propia artista.

Antes de aterrizar en nuestro país para este evento sin precedentes, la intérprete llevará su gira Las mujeres ya no lloran World Tour a diversos países del continente americano. Entre sus compromisos internacionales más destacados se encuentra su participación como cabeza de cartel en el evento Todo Mundo No Rio, un concierto multitudinario que se celebrará en la mítica playa de Copacabana, en Río de Janeiro, el próximo 2 de mayo. Esta intensa agenda confirma el excelente momento profesional de la cantante tras su regreso a los escenarios.