Muere el cantante italiano Gino Paoli a los 91 años

El cantante y compositor italiano Gino Paoli ha fallecido este martes a los 91 años, según ha comunicado su familia. El artista murió en su ciudad natal, Génova, acompañado por sus seres queridos.

En un mensaje difundido a los medios, la familia ha señalado que el músico se marchó "con serenidad y rodeado del afecto" de los suyos. Con su desaparición, Italia pierde a una de las figuras más representativas de su canción de autor.

Paoli inició su trayectoria a finales de los años cincuenta y, durante más de seis décadas, firmó algunas de las composiciones más influyentes de la música italiana. Su estilo, marcado por letras íntimas y emocionales, le convirtió en un referente a la hora de abordar temas como el amor, el desamor o la fragilidad humana.

La gatta o Sapore di sale

A lo largo de su carrera participó en varias ocasiones en el Festival de Sanremo y dejó canciones que alcanzaron proyección internacional. Entre ellas destacan Il cielo in una stanza, popularizada por Mina, La gatta o Sapore di sale, que consolidaron su prestigio dentro y fuera de Italia.

Más allá de la música, también tuvo una etapa en la vida pública como diputado vinculado al Partido Comunista Italiano entre 1987 y 1992.

El fallecimiento de Paoli se produce pocos meses después de la muerte de Ornella Vanoni, con quien mantuvo una relación y que fue otra de las grandes voces del país. Su legado permanece ligado a algunas de las canciones más emblemáticas de la cultura italiana contemporánea.