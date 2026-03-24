Rodrigo Cuevas culpa a la globalización del declive del asturiano y ataca a la derecha

El artista asturiano Rodrigo Cuevas ha lanzado su tercer trabajo discográfico, titulado Manual de Romería. En este nuevo proyecto, el cantante vuelve a unir ironía y mensaje político, haciendo especial hincapié en su habitual defensa del asturiano. En una reciente entrevista con la agencia Europa Press, Cuevas ha abordado la situación de las lenguas regionales en España, asegurando que la ansiada oficialidad de su lengua materna no debe considerarse como la única tabla de salvación frente a las dinámicas actuales.

A su juicio, el verdadero causante de la merma de hablantes es el entorno digital. "Tampoco tenemos que esperar a que la oficialidad sea la salvación de la lengua", ha reflexionado, señalando directamente a la globalización e internet. Para Cuevas, el predominio del castellano y el inglés en la red está haciendo "mucho más daño a las lenguas minorizadas que la ausencia o tener la oficialidad".

El cantante ha argumentado que los números "no paran de descender" incluso en regiones donde el uso de las lenguas cooficiales ha estado históricamente arraigado. Ha citado los casos de Galicia, donde el gallego "siempre estuvo totalmente asentado en las casas", o Cataluña, a pesar de contar con una política lingüística y una "lengua mucho más potente". Atribuye esta caída a la dificultad de competir con la arrolladora producción cultural en español e inglés. "Con internet es imposible igualar, habría que tener unos recursos públicos tremendos", ha afirmado.

La reivindicación lingüística también tiene su reflejo musical en la canción Un mundo feliz, que interpreta junto a Massiel. En ella, sueña con una sociedad donde "la gente habla en asturiano". En el terreno político, Cuevas ha valorado que con el Gobierno de Pedro Sánchez la oficialidad parece estar "más cerca". Sin embargo, ha recordado que el impulso debe partir del Parlamento autonómico y ha aprovechado para cargar contra la oposición: "De momento ningún partido de derechas parece apoyar la oficialidad del asturiano, no sé por qué. En otras comunidades sí y en Asturias no", ha afeado.

Siguiendo con el agravio comparativo, el artista ha lamentado la situación en la frontera con Galicia. Ha denunciado que los ciudadanos que residen "a un lado de la ría del Eo" tienen pleno derecho a ser escolarizados en su lengua materna, mientras que en la vertiente asturiana no disfrutan de las mismas garantías. "Sufrimos ese desprestigio, no sé por qué. También la oficialidad es algo que los asturianos siempre tenemos ahí a punto y nunca llega", ha apostillado.

Más allá del debate lingüístico, el disco cuenta con colaboraciones de mujeres a las que considera icónicas, como la citada Massiel, que regresa a la industria tras veinte años, Ana Belén (con quien canta el pasodoble Sácame a bailar) o la rapera Mala Rodríguez. Al hilo de estas participaciones, ha reflexionado sobre la situación de la mujer en la industria. "Es un mundo tan masculinizado en el que siempre vas a ser juzgada", ha aseverado, poniendo como ejemplo el escrutinio constante al que se somete a artistas como Rosalía por su forma de hablar o vestir.

Para concluir, ha elogiado la trayectoria de sus colaboradoras por haber logrado sobreponerse a esos juicios públicos constantes. "Es difícil estar todo el día en boca de la gente", ha admitido, reconociendo que ese asedio mediático puede llegar a hacer "achicarte por momentos". Sin embargo, ha destacado que quienes resisten logran forjar una carrera mucho más sólida: "Precisamente por eso, porque no pudieron contigo aunque sea tan desagradable tener que estar demostrando".