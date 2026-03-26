La música en directo en España bate récords con ingresos de más de 800 millones de euros

Según el Anuario 2026 de la Asociación de Promotores Musicales (APM), la música en directo en España registró unos ingresos de 807,2 millones de euros (más de 930 millones de dólares) por venta de entradas en 2025. Esta cifra representa un incremento del 11,24 % respecto al año anterior y se suma al crecimiento registrado en 2024, cuando el sector superó los 725 millones de euros (836 millones de dólares).

El informe atribuye este resultado al aumento de la oferta de conciertos y festivales, así como a la consolidación de formatos a gran escala, especialmente en recintos con gran capacidad. Según el documento, este crecimiento coexiste con desafíos estructurales como los procesos administrativos, las diferencias en los criterios entre territorios y el impacto de la reventa de entradas en la percepción de los precios.

Más allá de la actividad musical, el informe recogido por Billboard destaca el impacto de los eventos en vivo en sectores como el turismo, la hostelería y el comercio. En este sentido, la APM ha comenzado a elaborar un informe nacional sobre el impacto económico para proporcionar datos que faciliten el diálogo con las administraciones.

Geográficamente, la Comunidad de Madrid recuperó el primer puesto con unos ingresos de 237,1 millones de euros (29,4 %), seguida de Cataluña, con 163,2 millones de euros (20,2 %), y Andalucía, con 108,7 millones de euros (13,5 %), que, a pesar de mantenerse en tercer lugar, registró un descenso del 6,4 % en sus ingresos anuales.

En la categoría de giras nacionales, Joaquín Sabina lideró el ranking con Hola y Adiós (The Project, Get In, Riff), vendiendo 383.633 entradas en 41 conciertos, todos con entradas agotadas. Le siguieron Manuel Carrasco con Tour Salvaje (Riff), que vendió 367.256 entradas en 31 conciertos, y Antonio Orozco con La Gira de Mi Vida (Clipper's Music Group), con 170.378 entradas en 32 conciertos.

Mientras tanto, Aitana se convirtió en la primera mujer en entrar en el top 10 del ranking nacional con su gira Metamorfosis (GTS, Clipper's Music Group), que vendió 153.198 entradas en tres conciertos. El informe también señala que varios artistas superaron las 50.000 entradas vendidas por concierto, concentrando la demanda en un número limitado de fechas.

En la categoría de artistas internacionales, Ed Sheeran lideró el ranking con 137.884 entradas vendidas en dos conciertos en Madrid (Mercury Wheels @ Live Nation), seguido de Imagine Dragons (Live Nation) con 112.419 entradas y AC/DC (Gay Mercader/Live Nation) con 103.946. Los festivales también representaron una parte significativa de la actividad de música en vivo en 2025, según el informe. Entre los festivales cíclicos, Icónica Santalucía Sevilla Fest (Sevilla, Green Cow Music) lideró con 276.601 entradas vendidas en 28 fechas, seguido de Marenostrum Fuengirola (Fuengirola, Fox Group) con 191.573 entradas en 35 conciertos y Noches del Botánico (Madrid, Serious Fan Music) con 185.753 asistentes en 50 fechas.

En el segmento de los macrofestivales, Arenal Sound (Burriana, The Music Republic) se mantuvo como el evento más grande con 300.000 asistentes, seguido por Primavera Sound Barcelona (Barcelona, Primavera Sound) con 297.000 y Viña Rock (Villarrobledo, The Music Republic) con 240.000. Con estos resultados, la música en vivo en España superó los 700 millones de euros en ingresos por segundo año consecutivo y alcanzó un nuevo récord de más de 800 millones de euros, según el informe de la APM.