Los fans de Rosalía, preocupados por su estado de salud

Rosalía se vio obligada a suspender el pasado miércoles su concierto en el recinto Assago Forum de Milán debido a una intoxicación alimentaria que le impidió completar el recital. Ante un aforo que superaba las 15.000 personas congregadas para disfrutar de su música, la artista catalana dio muestras evidentes de malestar físico desde los primeros compases del espectáculo.

Por las redes sociales circulan imágenes del momento en que la intérprete de Berghain abandonó el lugar en ambulancia, dejando claro que su estado de salud era delicado. Este jueves compartió una fotografía desde el vehículo tumbada en una camilla y con una vía puesta en el brazo izquierdo: "Me siento mejor. Muchas gracias por todo el cariño y comprensión de todos los que estabais allí".

Además de mostrar su apoyo a la artista, los fans también se han mostrado preocupados por el futuro de la gira, ya que Rosalía deberá pasar varios días recuperándose. El Lux Tour continúa el próximo lunes 30 de marzo en el Movistar Arena de Madrid, un recinto que acogerá hasta ocho conciertos. Tras una parada en Lisboa, el 13 de abril parará en el Palau Sant Jordi de Barcelona cuatro veces. Aunque es pronto para saber algo, la cantante no ha anunciado ninguna cancelación prevista, por lo que solo queda esperar a que se recupere correctamente.

Durante su concierto en Milán, la cantante se animó a cantar varias canciones del setlist aunque su debilidad y malestar eran visibles, llevándose incluso las manos al vientre y aguantando las arcadas. "Estoy muy enferma y de verdad lo estoy intentando y voy a darlo todo, pero tendremos que parar si físicamente no puedo continuar", avisó a los asistentes. Finalmente, Rosalía no pudo más y decidió suspender el concierto.

Rosalía se despide entre lágrimas de sus fans italianos tras cancelar el LUX TOUR en Milán al inicio del show al sentirse indispuesta: "Lo siento muchísimo" pic.twitter.com/AYCuBtwpY1 — LUX TOUR (@MOTOMAMlTOUR) March 25, 2026

Rosalía fue muy transparente con sus fans y aclaró los motivos médicos que la forzaron a tomar la decisión: "Intenté hacer este espectáculo desde el principio a pesar de estar enferma. Tuve una intoxicación alimentaria muy grave e intenté aguantar hasta el final, pero me siento fatal", se disculpó ante sus seguidores italianos. "He estado vomitando entre bastidores y de verdad quiero dar el mejor espectáculo posible, y básicamente estoy aquí, en el suelo, esforzándome al máximo". Tras estas palabras, abandonó el escenario prometiendo regresar a la ciudad italiana cuando se encuentre plenamente recuperada.