Paul McCartney viajará a su infancia en su nuevo disco 'The boys of Dungeon Lane'

El incombustible músico británico Paul McCartney ha anunciado el lanzamiento del que será su decimoctavo trabajo de estudio en solitario. La fecha elegida para su publicación es el próximo 29 de mayo y llevará por título The boys of Dungeon Lane. A sus ochenta y tres años, el legendario artista ha decidido echar la vista atrás y sumergirse en los recuerdos de sus primeros años de vida, mucho antes de que la fama mundial llamara a su puerta de la mano del cuarteto más famoso de la historia de la música.

La compañía discográfica Universal ha sido la encargada de hacer oficial este anuncio mediante un comunicado emitido este jueves. En dicho escrito, la empresa ha habilitado un enlace que permite a los seguidores del compositor reservar el álbum con antelación. Asimismo, se ha desvelado la lista completa de las catorce canciones que compondrán este nuevo proyecto musical y se ha ofrecido un primer adelanto en formato digital: la balada titulada Days We Left Behind, una pieza nostálgica sobre los días pasados.

Según ha detallado la propia discográfica, las letras de este trabajo revelarán "recuerdos nunca antes compartidos" y ofrecerán a los oyentes diversas instantáneas sonoras del artista durante su etapa infantil. El comunicado describe el tono general de los catorce temas como el resultado de un creador que se encuentra en un estado de ánimo sincero, mostrándose vulnerable y profundamente reflexivo frente a su propio pasado, y escribiendo con una franqueza poco habitual sobre sus vivencias de juventud.

El título elegido para el disco, Dungeon Lane, hace referencia a una calle de su ciudad natal que el joven solía transitar a diario. En aquellos paseos, ya fuera al salir o al regresar a su hogar, siempre le acompañaba un libro sobre aves, una de sus aficiones tempranas. Es en este entorno urbano donde evoca imágenes imborrables como "los bares llenos de humo", tal y como se puede escuchar en los versos de la canción homónima que da sentido a la obra.

En una reciente declaración destinada a promocionar este inminente lanzamiento, el propio McCartney ha querido rememorar aquellos tiempos idealizando ligeramente el ambiente de su vecindario. Así, ha explicado que el barrio de su infancia era un lugar de marcado carácter obrero. "No teníamos nada pero no importaba, porque toda la gente era estupenda y no te dabas cuenta de que no tenías mucho", ha reflexionado el veterano intérprete sobre la austeridad y la riqueza humana de aquellos años de posguerra.

El proceso creativo para dar a luz a este decimoctavo álbum comenzó hace un lustro en estrecha colaboración con el prestigioso productor Andrew Watt. Lo que arrancó como una sencilla sesión para el intercambio de ideas fue madurando gradualmente. A partir de ahí, se sucedieron numerosas jornadas de grabación a caballo entre el condado de Sussex, en el sur de Inglaterra, y los estudios de Los Ángeles. Todo ello se llevó a cabo sin presiones comerciales ni plazos de entrega, permitiendo que las composiciones fluyeran con total libertad artística.