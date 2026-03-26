Rosalía suspende su concierto en Milán por una intoxicación alimentaria

Rosalía se encuentra inmersa en una exigente gira europea que la ha llevado a recorrer varias de las principales capitales del continente. Sin embargo, el periplo ha sufrido un inesperado alto en el camino. La cantante se ha visto obligada a cancelar su última actuación este pasado miércoles en el recinto Assago Forum, situado en la ciudad italiana de Milán, debido a problemas de salud que le impidieron completar el repertorio previsto.

Ante un aforo que superaba las 15.000 personas congregadas para disfrutar de su música, la artista catalana dio muestras evidentes de malestar físico desde los primeros compases del espectáculo.

Llevándose las manos al vientre y con un visible esfuerzo por mantener la compostura, se dirigió al público en inglés para explicar la delicada situación que estaba atravesando en ese preciso instante. "Estoy muy enferma y de verdad lo estoy intentando y voy a darlo todo, pero tendremos que parar si físicamente no puedo continuar", advirtió a sus seguidores.

Los peores presagios de los asistentes se confirmaron escasos minutos después. Con evidentes gestos de dolor y lamentando profundamente la situación, la intérprete no tuvo más remedio que anunciar la suspensión definitiva del evento.

El motivo de la retirada

Rosalía aclaró los motivos médicos que la forzaban a tomar esta drástica decisión, revelando que había padecido un problema gástrico severo horas antes de subir a la tarima. "Intenté hacer este espectáculo desde el principio a pesar de estar enferma. Tuve una intoxicación alimentaria muy grave e intenté aguantar hasta el final, pero me siento fatal", se disculpó ante sus seguidores italianos.

Además, confesó la crudeza de su estado detrás del escenario: "He estado vomitando entre bastidores y de verdad quiero dar el mejor espectáculo posible, y básicamente estoy aquí, en el suelo, esforzándome al máximo". Tras estas palabras, abandonó el escenario prometiendo regresar cuando se encuentre plenamente recuperada.

Rosalía se despide entre lágrimas de sus fans italianos tras cancelar el LUX TOUR en Milán al inicio del show al sentirse indispuesta: "Lo siento muchísimo" pic.twitter.com/AYCuBtwpY1 — LUX TOUR (@MOTOMAMlTOUR) March 25, 2026

Este contratiempo médico supone una pausa obligada en su exitosa gira internacional, que hasta el momento había cosechado grandes éxitos en plazas tan importantes como Lyon, París y Zúrich. Ahora, el objetivo principal de su equipo es garantizar el descanso y la recuperación total de la cantante de cara a sus próximos compromisos.

Según el calendario, tiene previsto actuar en el recinto del Movistar Arena de Madrid los próximos días 30 de marzo, así como el 1, 3 y 4 de abril, donde se espera que vuelva a demostrar el despliegue físico y vocal que caracteriza sus presentaciones en directo.