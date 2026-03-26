La histórica subasta de The Jim Irsay Collection sorprendió al mundo del coleccionismo musical, cultural y deportivo. Durante décadas, Jim Irsay, fallecido en 2025, reunió instrumentos y objetos de artistas icónicos que ahora alcanzaron cifras récord en Christie's, consolidando su legado como uno de los mayores coleccionistas de la música.

La pieza más cara de la subasta, de los cerca de 400 artículos existentes, fue la Fender Stratocaster 1969 negra, conocida como ‘Black Strat', perteneciente a David Gilmour de Pink Floyd. La guitarra, usada en el emblemático concierto Pink Floyd: Live At Pompeii, alcanzó los 14.550.000 dólares – unos 12.589.969,50 euros –. Gilmour adquirió la Stratocaster en 1970 tras el robo de su primera guitarra negra.

Otras guitarras que marcan hitos

Otra pieza destacada fue la Fender Mustang 1969 de Kurt Cobain, que terminó en 6.907.000 dólares – alrededor de 5.976.558 euros –, convirtiéndose en la tercera guitarra más cara de la historia y superando el récord anterior del propio músico. Cobain utilizó esta guitarra en la grabación de Nevermind e In Utero, así como en el icónico videoclip de Smells Like Teen Spirit.

El segundo puesto lo ocupó la Doug Irwin 'Tiger' de 1979, propiedad de Jerry García, que alcanzó los 11.560.000 dólares – unos 10.002.752 euros –. Esta guitarra, construida durante seis años y 2.000 horas por el lutier Doug Irwin, fue utilizada casi exclusivamente por García entre 1979 y 1989. Su precio estimado inicial no superaba los 2 millones de dólares – 1.730.580 euros –, lo que convirtió su venta en una de las grandes sorpresas de la jornada.

Recaudación y más piezas destacadas

En total, la subasta se dividió en cuatro secciones: The Jim Irsay Collection: Hall of Fame alcanzó una recaudación de 84.091.350 dólares – 72.763.404 euros –; The Jim Irsay Collection: Icons of Pop Culture con unos ingresos de 6.472.301 dólares – 5.600.417 euros –; The Jim Irsay Collection: Icons of Music: 3.099.054 dólares – aproximadamente 2.681.580 euros – y, por último, The Jim Irsay Collection: Online: 739.648 dólares – 640.010 euros –. En total, unos 81.685.411 euros de recaudación.

Entre las ventas más relevantes también figuraron la primera batería Ludwig de Ringo Starr por 2.393.000 dólares – casi 2,2 millones de euros –, la letra manuscrita de Bob Dylan de The Times They Are a-Changin' por 2.215.000 dólares – algo más de 2 millones de euros – y un piano de cola de Elton John por 508.000 dólares – cerca de 440.000 euros.

Los beneficios obtenidos se destinarán en parte a causas filantrópicas que Irsay apoyó durante su vida, continuando así su legado más allá del coleccionismo.