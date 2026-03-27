Entregan 'decenas' de cartas para apoyar a Raphael al Premio Princesa de Asturias

El Ayuntamiento de Linares (Jaén) ha entregado a la Fundación Princesa de Asturias las "decenas" de cartas de apoyo y adhesiones recibidas que avalan la candidatura de Raphael para ser galardonado este año con el Premio Princesa de Asturias de las Artes.

Administraciones, entidades y artistas se han adherido a esta propuesta del Ayuntamiento de Linares (Jaén) para que al linarense más universal, Hijo Predilecto de la ciudad, le sea concedido este premio.

La alcaldesa, Auxi del Olmo, ha mostrado su deseo de que la candidatura presentada reciba el visto bueno y Raphael pueda recibir el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, ya que "le avala una dilatada trayectoria profesional en el mundo de la música que está repleta de éxitos y reconocimientos".

Además, la alcaldesa ha destacado que se trata de "un artista referente de talla internacional y muy relevante para un público muy diverso".

A sus 67 años de carrera, Raphael atesora 60 discos en el mercado, sin contar la filmografía, además de contar con 326 discos de oro, 49 de platino. A todo ello se le suma el tener uno de los cuatro discos de uranio existentes por ventas de más de 50 millones de copias.

A los múltiples reconocimientos que tiene a lo largo de su trayectoria profesional, en diciembre de 2024 Raphael fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Jaén (UJA).

En su intervención en la UJA defendió que "en la música, como en la vida, lo esencial no es la perfección, sino la verdad", al tiempo que manifestó que para él, "ser artista es poder transmitir lo que a menudo no puede expresarse con palabras".

Entre los últimos reconocimientos recibidos está el de la Academia Latina de la Grabación que le nombró Persona del Año 2025 y lo homenajeó en Las Vegas con un concierto tributo por sus más de seis décadas de exitosa carrera musical.