Josetxu Obregón asume la dirección del FIAS con Bach como eje vertebrador

La Comunidad de Madrid refuerza su apuesta por la excelencia musical con el inicio de la 36ª edición del Festival Internacional de Arte Sacro (FIAS). Bajo la nueva dirección artística de Josetxu Obregón, el certamen se desarrollará del 29 de marzo al 20 de abril, consolidándose como el referente absoluto de la interpretación histórica en España.

El legado de Bach

El nuevo director ha diseñado una programación que gravita sobre la figura de Johann Sebastian Bach, explorando tanto su vertiente sacra como su influencia en el Barroco europeo.

"Es un honor asumir este reto en un festival que es patrimonio de todos los madrileños", afirma Obregón en Kilómetro Cero, destacando la importancia de mantener el rigor en los "criterios de época".

Escenarios de prestigio

La descentralización es una de las claves de esta edición. Los 17 conciertos programados se repartirán entre espacios emblemáticos como los Teatros del Canal, la Basílica de San Miguel o el Real Coliseo de Carlos III en San Lorenzo de El Escorial.

Según explica el director, el objetivo es que "la música dialogue con el patrimonio arquitectónico de la Comunidad".

Cartel internacional

El FIAS 2026 contará con primeras espadas de la música antigua. William Christie y Les Arts Florissants encabezan un cartel que incluye a la Orquesta Barroca de Sevilla, Accademia del Piacere y el propio grupo de Obregón, La Ritirata.

La calidad interpretativa busca atraer no solo al público especializado, sino a nuevos oyentes interesados en la "pureza del sonido original".