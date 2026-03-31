Yudania Gómez Heredia se ha consolidado como una de las figuras más polifacéticas y solicitadas del panorama musical tras asumir la dirección de la orquesta en el Lux Tour de Rosalía. La músico cubana, afincada en Alemania desde 2015, compagina este hito en el pop internacional con una carrera de prestigio en la música académica, donde destaca como organista, compositora y directora de agrupaciones como la Chineke! Orchestra.

Una formación de excelencia entre Cuba y Alemania

Nacida en Santa Clara en 1994, Gómez Heredia inició su trayectoria en la Escuela Nacional de Arte de Cuba antes de trasladarse a La Habana para estudiar en el Instituto Superior de Arte. Su llegada a Alemania hace una década marcó un punto de inflexión profesional. En Ratisbona se especializó en música sacra e improvisación de órgano, completando posteriormente dos másteres en la Universidad de Música de Núremberg en dirección coral y orquestal.

Este bagaje técnico le ha permitido colaborar con formaciones de la talla de la Mitteldeutsche Kammerphilharmonie o la Ópera Estatal de Stuttgart, donde dirigió The Fairy Queen de Purcell en la temporada 2024/2025. Su versatilidad le permite transitar entre la dirección de grandes obras clásicas y la interpretación de piezas contemporáneas de cámara.

Yudania Gómez Heredia: la batuta cubana que revoluciona el 'Lux Tour' de Rosalía pic.twitter.com/cszZoGmaWh — Libertad Digital (@libertaddigital) March 31, 2026

El salto al fenómeno de masas con Rosalía

La incorporación de Yudania Gómez Heredia al equipo de Rosalía para el Lux Tour supone la unión de la vanguardia académica con el espectáculo de masas. Al frente de la Heritage Orchestra, la directora cubana es la responsable de dotar de cuerpo sinfónico a la propuesta escénica de la artista catalana. Su perfil fue seleccionado no solo por su precisión técnica, sino por su capacidad para hibridar lenguajes, una constante en su obra propia.

La proyección de la cubana no se detiene en los escenarios del pop. Ha sido seleccionada como mentora del prestigioso programa Taki Alsop Fellowship 2027, bajo la tutela de la directora Marin Alsop, consolidándose como una de las promesas más firmes de la dirección orquestal a nivel global.

Composición y raíz afrocubana

Más allá de la dirección, Gómez Heredia mantiene una prolífica actividad como compositora. Su catálogo incluye obras para piano solo, música vocal y coral, donde destaca la integración de elementos del folclore cubano con estructuras clásicas europeas. Su pieza Sanctus, perteneciente a la Misa Brevis, ha sido incluida recientemente en la colección Uplifted Voices de la editorial Edition Peters, cuya publicación está prevista para marzo de 2026.



Entre sus trabajos más ambiciosos figura la Misa Afrocubana, estrenada en Erlangen en 2023, una obra que sintetiza su identidad cultural al fusionar el rito litúrgico con géneros como la guajira, el cha-cha-chá y el son montuno. Esta capacidad de síntesis es, según la crítica, el sello distintivo que la ha llevado a dirigir en plazas tan diversas como el BBC Proms de Londres o los principales teatros de Alemania.