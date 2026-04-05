Bon Jovi regresa tras perder la voz: la nueva vida del rockero de los 400 millones

Hay grupos veteranos de rock que nacieron para la música hace ya más de cuatro decenios y que continúan en activo, orlados periodísticamente con la leyenda, mitificados por miles y miles de seguidores en todo el mundo, a pesar de la hornada de muchos conjuntos de actualidad. Una de esas bandas que goza de su legado lleva el nombre de su líder y fundador: Jon Bon Jovi.

Desde que debutaron allá en los primeros años 80 en el estado norteamericano de Nueva Jersey, en locales de medio pelo, hasta nuestros días, naturalmente que el conjunto experimentó cambios en su formación, parones, y lo más destacado: combinación de otros estilos, adaptándose al rock actual sin abandonar nunca la línea que los hizo muy personales e influyentes.

La actualidad de su nombre viene marcada por lo siguiente: Jon Bon Jovi fue perdiendo la voz tan característica que tenía hace unos tres o cuatro años. Hubo de pasar por el quirófano. Lo cual significó que la banda se olvidara largo tiempo de continuar sus actuaciones. Recuperado Jon, se anuncia una breve gira este verano junto a otros proyectos, de los que damos cuenta en seguida.

La guitarra que le regaló su madre

Jon Francis Bongiuvi Jr. es su apelativo real, natural de Nueva Jersey, donde nació hace sesenta y cuatro años, hijo de emigrantes sicilianos. Su padre, que estuvo en la Marina de los Estados Unidos, se convirtió en la vida real en un reconocido peluquero. La madre tiene su historia: Carol Sharkey, que fue una de las primeras conejitas, como se llamaban las modelos reclutadas por Hugh Hefner para su revista erótica Playboy. Ella, cuando fue madre, atendió los gustos musicales de su hijo Jon, que estaba loco por tener una guitarra. La tuvo, comenzó a pulsar sus cuerdas, pero se ponía muy nervioso y no acababa de aprenderse algunas notas. Al punto de que un día se hartó, arrojando el instrumento violentamente en el sótano de su casa. La madre trató de animarlo.

Ocurrió que se enteró de la actuación de su admirado Bruce Springsteen, acudiendo al lugar donde se anunciaba y no perdió detalle de cuanto el ídolo iba interpretando. Al salir, emocionado, se dijo para sí que a base de paciencia trataría de emular en lo posible a aquel monstruo del rock. Además, se daba la circunstancia de ser paisanos.

Estudió el manejo de la guitarra que le había comprado su madre. Y cuando tuvo edad para empezar con algún trabajo, Bon Jovi fue asistente en un estudio de grabación, puesto que obtuvo tras empezar allí siendo un chico de la limpieza. No perdía ojo de los artistas que desfilaban por ese estudio, para ensayar o grabar, caso por ejemplo de una legendaria banda: Aerosmith.

Un casete con Runaway

Eran los primeros años 80 cuando Bon Jovi, ya dominando su guitarra a la que se abrazaba continuamente, comenzó a improvisar sonidos para acompañar sus primeras letras de canciones. Los casetes estaban entonces de moda. En uno de ellos registró la que iba a ser el punto de partida de su posterior estrellato: Runaway. Como muchas otras veces ha ocurrido con infinidad de artistas, Bon Jovi había llevado ese casete a varias discográficas, que la rechazaron, hasta dar con la que se arriesgó a lanzarla al mercado.

Animado por la repercusión que tuvo esa primera creación con su música y su voz coincidió con quien iba a ser el más cercano de sus amigos, compañero de aventuras y de profesión hasta nuestros días, David Bryan, teclista, quienes pusieron en marcha una banda el conjunto juvenil Atlantic City Express Way. Y en 1983, reclutando a otros tres amiguetes, Richie Sambora, Tico Torres y Alec Such, es cuando surgió Jon Bon Jovi, un nombre que iba a revolucionar con sus creaciones el mundo del rock. Estaba clarísimo que el indiscutible líder era quien prestaba su nombre a la banda. Que iba a dominar el género musical por excelencia seguido por la juventud.

El quinteto funcionó como tal con los componentes mencionados, aunque hubo una despedida, la de Sambora, que llevaba una vida disipada a merced del alcohol. Se fue (o lo echaron) y durante un tiempo Jon Bon Jovi quedó en cuarteto.

Un heavy distinto

El repertorio inicial de Jon Bon Jovi iba dirigido sobre todo a los jovencitos. Armaban ruido desde luego, siguiendo la corriente del heavy, el rock duro que electrizaba a las masas de entonces, pero algo más moderado. Querían ganarse a los adolescentes, sobre todo dirigiéndose a los corazones femeninos. Nada de textos agresivos, sino estrofas más amables. No hay nada más que recordar aquellas otras frenéticas formaciones rockeras que recurrían regularmente en la temática de sexo, drogas y rock and roll. Y Jon Bon Jovi no deseaba traspasar esa línea roja, como ahora suele repetirse cuando hay un límite que no conviene saltarse. Hacia 1984 subió a las listas de ventas la balada Always.

El grupo fue consolidándose con títulos que ya son historia: el álbum Slippery When Wet contenía éxitos como Livin' on a Prayer, la historia de Tommy y Gina, que llegado 1986 fue considerada por la crítica como "himno mundial del rock". También elogiable You Give Love a Bad Name. Treinta millones de copias se vendieron entonces de aquel elepé.

La depresión y su voz rota

La vida en general de los artistas sabido es que cuando se tenga éxito o fracaso, por ambas razones, los ídolos del cine, la canción y otras actividades artísticas pasan por periodos depresivos. Muchas veces por abuso de drogas y alcohol. Bon Jovi ya habíase alejado de su consumo, desde que veinteañero cayó en esa escalada de intoxicaciones que tantas vidas se llevaron por delante. Pocos rockeros de entonces se libraron. Por otras razones personales Jovi acusó el exceso de trabajo, el peso de la popularidad, su responsabilidad como creador de canciones y liderazgo del conjunto. El caso es que estuvo algún tiempo sufriendo una depresión hacia el año 1991.

Con la despedida del siglo XX, el año 2000 disfrutaron de otro número 1, It's My Life. Les sirvió para no sentirse anquilosados, como si ya fueran unos viejetes arrinconados prematuramente por la escoba de grupos más jóvenes. El repertorio que ya llevaban combinaba el hard rock, pop rock, rock melódico, glam metal y más recientemente lo califican como de música alternativa/indie.

Los vocalistas son conscientes de que tanto los excesos vocales como otras circunstancias corren el peligro, con el tiempo, de perder muy serias facultades. En el caso de Bon Jovi, que toca la guitarra, el piano, violín y la trompeta, podía defenderse sin problemas. Ahora bien, como vocalista asimismo, llegado 2022, en tanto preparaba su nuevo disco Abril, fue cuando se dio cuenta de la alteración de sus cuerdas vocales. El público, sus seguidores al constatarlo, o lo silbaban o más comprensivos lo achacaban a los muchos años que llevaba actuando. Y la voz se desgasta, como otros órganos acusan el transcurso del tiempo. No tuvo más remedio que someterse a una cirugía reconstructiva, método conocido como medialización de las cuerdas vocales. Y su recuperación llevó unas temporadas. La banda, en dique seco.

De sus amores hasta su reaparición

Un ídolo de las características de este rockero de toda la vida ha tenido amores "a porrillo", que diría un castizo. Cuando una vez fue preguntado a cuántas mujeres había llevado al catre respondió que, a ojo de buen cubero, unas mil. Se quedó corto recordando cómo "fardaba" Julio Iglesias, sacando una libreta roja donde apuntaba sus ligues: tres mil. Fantasmada al canto, corroborado esto por mi recordado amigo Alfredo Fraile. Pero fueran un millar o menos, Bon Jovi ha sido siempre un conquistador. Cindy Crawford y Helena Christensen, dos top models de bandera, las trató, separadamente un tiempo. No estamos seguros de si esa amistad con ambos bellezones concluyó en la mayor intimidad. Pero con quien sí hubo feeling fue con la actriz Diane Lane, a la que dedicó You Give Love a Bad Name. Ella se derretía en los brazos del cantante. Eso sucedía en 1985.

En 1989, tras unos años de relaciones, celebró su boda con Dorothea Hurley, con quien tuvo cuatro hijos. Aunque han tenido desde entonces otras residencias, la definitiva está situada frente al mar, en Palm Beach, estado norteamericano de Florida, que adquirió en 2020 por cuarenta millones de dólares. Podía permitirse lujos así. Cobra un millón por gala con su banda. Y se le calcula una fortuna de cuatrocientos millones. Piénsese que han vendido trescientos millones de discos.

Con Dorothea Hurley se lleva muy bien, ella debe ser una santa porque Bon le puso los cuernos más de una vez, incluso él lo admitió en 2024 en una entrevista que le hicieron en el periódico The Independent. Arrepentido, le había dedicado una canción de amor Bed of Roses. ¿O ella hubiera preferido mejor un collar de diamantes?

Jon Bon Jovi sigue siendo un hombre atractivo, maduro sexagenario todavía con aspecto de seductor. Cierto que las arrugas hace tiempo las tiene dibujadas en su rostro, y que las canas blanquean toda su cabellera. Pero eso le da un toque todavía más interesante, según ellas. No da la impresión de ser demasiado vanidoso cuando declara: "Mi legado no depende de mi imagen, sino de mi música".

Llevaba ya demasiado tiempo en espera de recuperar su voz. En el pasado otoño, tras hablar con sus compañeros (ahora con ellos la banda es un septeto), programó la reaparición triunfal de la banda, en el Madison Square Garden, en Nueva York, durante varias jornadas, en el mes de julio. Con la leyenda Bon Jovi Forever. Y en septiembre ya han firmado un contrato para estar en Gran Bretaña. Su cita, varios días, en el estadio de Wembley.

La euforia de Jon Bon Jovi está más que justificada. Después del estreno de un documental que en el formato de serie televisiva de cuatro capítulos se emitió hace un par de años sobre el grupo, van a rodar un largometraje que abarque toda su trayectoria. Cuarenta años nada menos de vigencia.

Hay anécdotas que descubren la personalidad de Bon Jovi. Por ejemplo que se tomó a broma lo que le ocurrió una vez en Inglaterra, año 1986, cuando una fan se subió al escenario, le dio un rodillazo en sálvese la parte, o sea la entrepierna, y salió corriendo con un modesto trofeo que le arrebató a su ídolo, un colgante valorado en doscientos dólares. Otra historia es cuando otra contumaz admiradora le pidió ser testigo de su boda, la de ella, claro, a través de Facebook. Y él aceptó.

Se conoce de Bon Jovi que practica la filantropía, aporta dinero a gente necesitada o a grupos que precisan de ayuda cultural. Y mantiene una curiosa costumbre: dueño del restaurante Soul Kitchen, con precios muy asequibles, permite que si algún cliente no puede satisfacer la cuenta, pueda hacer frente a ella realizando un trabajo voluntariamente.