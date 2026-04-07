A más de 400.000 kilómetros de la Tierra: la banda sonora que despierta a la tripulación de Artemis II

La misión Artemis II acaba de reescribir los libros de historia aeroespacial. La noche del lunes 6 de abril de 2026, la cápsula Orion cruzó la barrera de los 400.000 kilómetros de distancia respecto a nuestro planeta. Con este hito, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han destrozado el récord absoluto de lejanía de la Tierra que ostentaba la tripulación del Apolo 13 desde 1970. Se han convertido, oficialmente, en los seres humanos que más se han adentrado en el espacio profundo.

En una misión donde cada segundo de pérdida de señal o cada corrección de trayectoria está milimetrada por los ingenieros de Houston, la Agencia Espacial Estadounidense ha dejado un espacio vital para el factor humano: la gestión psicológica del aislamiento extremo a través de la música.

El despertador orbital de Houston y la queja del comandante

Sobrevivir en el vacío no solo exige oxígeno y control térmico; requiere mantener intacta la moral de la tripulación. Para ello, la NASA ha rescatado una de sus tradiciones más queridas de la era de los transbordadores: el Control de Misión en Tierra ejerce de "despertador" diario, activando la radio de la cápsula a una hora preestablecida con un fragmento de una canción para iniciar la jornada laboral en órbita.

Tal y como ha revelado el portal especializado Space, encargado de rastrear y recopilar estas pistas en una lista oficial de Spotify, la selección musical ya ha dejado momentos de humor inesperado. El incidente más comentado ocurrió en el cuarto día de vuelo, cuando Houston reprodujo el tema Pink Pony Club de Chappell Roan, pero el Control de Misión apagó la música justo antes de llegar a la mejor parte. La interrupción provocó el reproche sarcástico del comandante de la misión, Reid Wiseman, a través de la radio: "Estábamos todos esperando ansiosamente el estribillo", confesó el astronauta.

Durante estos primeros seis días de vuelo ininterrumpido hacia el satélite, la lista de reproducción documentada ha sido la siguiente:

Día 1: Sleepyhead (una versión del grupo Passion Pit a cargo de Young & Sick).

Día 2: Green Light de John Legend junto a André 3000.

Día 3: In a Daydream de Freddy Jones Band.

Día 4: Pink Pony Club de Chappell Roan (la canción de la polémica interrupción).

Día 5: Working Class Heroes (work) de CeeLo Green.

Día 6: Good Morning de Mandisa y TobyMac, marcando el inicio del día más importante y lejano de la misión.

La radio del espacio y la lista del millón de votos

El ecosistema sonoro de Artemis II no se limita a estas alarmas matutinas. El soporte anímico de la misión se apoya también en el proyecto Third Rock Radio, una emisora impulsada por la NASA desde 2011 en colaboración con RFC Media. Su objetivo es fusionar arte y ciencia para acercar la ingeniería espacial a las nuevas generaciones a través del descubrimiento musical.

Bajo este paraguas, la agencia ha cargado en los sistemas de entretenimiento de la nave Orion la NASA Moon Tunes, una monumental lista de reproducción elaborada de forma democrática. Más de un millón de personas de todo el planeta emitieron sus votos durante los meses previos al despegue para configurar lo que la agencia denomina "la banda sonora definitiva para el regreso a la Luna".



Junto a la mascota oficial de la misión —un peluche con forma de luna llamado "Rise" que actúa como indicador visual de gravedad cero—, esta biblioteca sonora es el hilo invisible que conecta la silenciosa cabina de la nave Orion con el planeta que dejaron atrás el pasado 1 de abril.