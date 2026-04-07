Kanye West pide reunirse con los judíos británicos tras alabar a Hitler

El rapero estadounidense Kanye West afirmó este martes que está dispuesto a reunirse con miembros de la comunidad judía británica antes de su concierto en el Festival Wireless de Londres tras la polémica por su historial de antisemitismo.

Varias asociaciones judías habían pedido hace unos días al Gobierno británico que se prohibiera la entrada en el Reino Unido del rapero, actualmente conocido como Ye, para participar en el festival, que tendrá lugar del 10 al 12 de julio en el barrio de Finsbury Park.

Además de disculparse el pasado enero por unos comentarios antisemitas, el rapero dio a conocer hoy un comunicado -divulgado por los medios británicos- en el que afirma que está al tanto de la polémica y que quería abordarla "directamente".

"Mi único objetivo es ir a Londres y ofrecer un espectáculo que promueva el cambio, llevando unidad, paz y amor a través de mi música. Agradecería la oportunidad de reunirme en persona con miembros de la comunidad judía del Reino Unido para escucharles. Sé que las palabras no son suficientes, tendré que demostrar el cambio con mis acciones. Si están abiertos, aquí estoy", escribió.

Está previsto que el rapero sea la figura principal del festival durante las tres noches que durará el evento.

El primer ministro británico, Keir Starmer, condenó en un artículo en The Sun el fin de semana que los organizadores hubieran invitado al rapero de 48 años, que en varias ocasiones se proclamó simpatizante de Hitler y del nazismo, aunque el pasado enero se disculpó.

El líder laborista consideró "profundamente preocupante" que West, que actuó por última vez en el Reino Unido en 2015, hubiera sido contratado como cabeza de cartel "a pesar de sus anteriores comentarios antisemitas y su elogio del nazismo".

También el alcalde londinense, Sadiq Khan, criticó las declaraciones del músico y subrayó que el ayuntamiento no participa en la organización del festival de rap.

West sacó el año pasado la canción 'Heil Hilter' de apología al dictador, además de vender camisetas con símbolos nazis, y fue suspendido de X varias veces en 2022 por sus comentarios ofensivos.

El pasado enero, el estadounidense se disculpó mediante un anuncio en el 'Wall Street Journal', en el que dijo que "no era nazi ni antisemita" y atribuyó su comportamiento a un episodio bipolar que le había "destrozado la vida".