Denuncian a la rapera Tokischa por posar "semidesnuda" en una iglesia de San Sebastián

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha decidido llevar a los tribunales a la rapera Tokischa por unas imágenes grabadas en el interior de un templo católico en San Sebastián. La organización considera que los hechos podrían constituir un delito de profanación y ya ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de la ciudad.

Según ha informado Europa Press, la denuncia se refiere a la publicación de unas imágenes de "alto contenido sexual" tomadas en la Basílica de Santa María del Coro. Desde la asociación critican que la artista "aparece semidesnuda -en topless y vistiendo únicamente una prenda íntima (tanga)- posando de forma provocativa dentro del templo", colocándose frente a una imagen de Jesucristo y "utilizando el espacio sagrado como escenario erótico completamente ajeno al culto religioso".

Una grabación planificada

Abogados Cristianos subraya que no se trata de una escena improvisada. A su juicio, las imágenes forman parte de la "estética planificada" de un cortometraje, lo que "evidencia la premeditación y la utilización consciente de un templo católico para fines comerciales y de exhibición, desvirtuando su significado religioso".

La entidad insiste en que la difusión del material ha tenido "una gran trascendencia pública", provocando "una profunda indignación y ofensa en la comunidad de fieles católicos, tanto de la ciudad de San Sebastián como del resto de España".

Posible encaje en el delito de profanación

Desde el punto de vista jurídico, la organización entiende que los hechos encajan en el delito de profanación recogido en el artículo 524 del Código Penal. En concreto, sostiene que se trata de actos realizados en un templo "con evidente carácter ofensivo hacia los sentimientos religiosos, mediante el uso irrespetuoso de un espacio sagrado y de sus símbolos".

Asimismo, Abogados Cristianos recuerda que no sería la primera vez que la artista protagoniza un episodio de este tipo. En este sentido, señala que en 2021 fue sancionada por la Fiscalía de La Vega, en República Dominicana, por "realizar actos similares" en un santuario religioso, lo que, en su opinión, "evidencia una conducta reiterada y una voluntad deliberada de utilizar lugares de culto para generar provocación".

Por último, la asociación reivindica su trayectoria en la defensa de la libertad religiosa y recuerda que ya obtuvo una sentencia condenatoria contra activistas de FEMEN por irrumpir desnudas en la Catedral de la Almudena, un fallo que califica como una victoria "en defensa de la libertad religiosa y por profanación".