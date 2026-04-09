Lo que cuesta ir a Coachella 2026 desde España: hasta 3.500 euros para asistir al festival de moda

Asistir al festival de Coachella 2026 se ha convertido en mucho más que ir a varios conciertos en California. Lo que en su día fue una cita musical alternativa en pleno desierto estadounidense es hoy un fenómeno global asociado al lujo, la moda, las redes sociales y las celebridades. Y también a un gasto que no está al alcance de cualquiera. Para un español que quisiera organizar este mismo 8 de abril un viaje al festival, el desembolso total puede llegar hasta los 3.500 euros por persona.

El festival, que se celebra en la localidad californiana de Indio durante dos fines de semana de abril, atrae cada año a miles de asistentes de todo el mundo. En caso de ir desde España, hay que prepararse para gastos muy elevados que van más allá de la entrada.

Estos son los artistas más destacados de la cartelera de este año: Sabrina Carpenter, Teddy Swims, KATSEYE y Carolina Durante –días 10 y 17 de abril–, Justin Bieber, GIVEON, Addison Rae, Labrinth, SOMBR y rusowsky –días 11 y 18 de abril–, Karol G, Young Thug, Kaskade, Laufey, Major Lazer y MËSTIZA –días 12 y 19 de abril–.

Lo primero es conseguir las entradas. Los abonos generales de Coachella para 2026 parten de 549 dólares para el segundo fin de semana y 649 dólares para el primero, según el precio oficial de venta. Al cambio actual, eso supone aproximadamente entre 500 y 590 euros por persona solo para entrar al recinto.

El precio de la urgencia

A esa cantidad hay que sumar el coste de los vuelos. Reservar a estas alturas un trayecto de ida y vuelta desde Madrid o Barcelona hasta California durante las fechas del evento supone pagar entre 700 y 1.000 euros, dependiendo de las escalas, horarios y aeropuerto de destino. Volar a Los Ángeles suele ser la opción más barata, pero obliga a recorrer varias horas por carretera para llegar al desierto donde se celebra el festival.

Lo que más dispara los precios es el alojamiento. La alta demanda durante estas fechas multiplica los precios de hoteles, apartamentos y Airbnb en Indio, Palm Springs y alrededores. Encontrar alojamiento para cuatro noches en estas fechas puede llegar a costar actualmente entre 800 y 1.600 euros por persona.

Por último, es prácticamente obligatorio pagar un extra para el desplazamiento hasta el recinto. Alquilar un coche o contratar un servicio de bus lanzadera suma entre 150 y 300 euros adicionales al viaje.

Contando con todos estos factores, el gasto total podría rondar entre los 2.000 y 3.500 euros. Esta cifra podría llegar a aumentar en caso de buscar vuelos directos, alojamiento cerca del recinto y otros gastos extra como merchandising, comida o bebida.