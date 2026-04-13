El polémico regreso de Justin Bieber en Coachella: cobra una millonada por un 'karaoke' sobre el escenario

El regreso de Justin Bieber a Coachella 2026 estaba llamado a ser uno de los grandes momentos del festival, una vuelta por todo lo alto de uno de los artistas más queridos por los jóvenes tras varios años alejado de los escenarios. Sin embargo, la realidad terminó siendo muy distinta. Su actuación no solo sorprendió, sino que desató una oleada de reacciones que giraron más en torno al formato del espectáculo que a la música en sí.

Coachella es uno de los festivales más multitudinarios del mundo. Con años de experiencia a sus espaldas, se ha consolidado como uno de los grandes eventos de la música y como tal, sus actuaciones son un espectáculo de luces, fuegos artificiales, color y una gran fiesta para todo el que se acerque a los escenarios. Justin, lejos de apostar por una producción ambiciosa —algo habitual en un artista de su nivel y, sobre todo, considerando la cifra millonaria que se ha llevado por la actuación—, optó por una propuesta minimalista.

Sobre el escenario, una sudadera, un taburete y un ordenador portátil se convirtieron en los protagonistas de un show que rápidamente comenzó a generar desconcierto entre el público. A través de la pantalla, el artista reproducía fragmentos de sus propios videoclips mientras interpretaba los temas en directo por encima de sus propias canciones, en una dinámica que muchos asistentes percibieron como improvisada.

Justin Bieber just put on the most profitable Coachella performance in history: $10,000,000 (performance fee)

- $1,699 (Macbook Pro)

- $239 (Apple Care)

- $16 (YouTube Premium)

- $10 (Amazon Basic HDMI cable)

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$9,998,036 (profit) https://t.co/CwV8751ZWD pic.twitter.com/Byrtv8NdMU — Trung Phan (@TrungTPhan) April 12, 2026

El repertorio combinó canciones recientes con algunos de los grandes éxitos que marcaron su carrera , como "Baby" o "Never Say Never". La intención parecía clara: construir un relato que conectara su presente con sus orígenes en internet, recordando el papel clave que tuvo YouTube en su ascenso a la fama. Sin embargo, esa narrativa no terminó de calar entre buena parte del público, que esperaba un despliegue acorde al estatus de una de las estrellas mejor pagadas del cartel.

La reacción fue inmediata en las redes sociales. En cuestión de minutos, plataformas como X y TikTok se llenaron de comentarios cuestionando la propuesta. "Es irrespetuoso hacer algo así como cabeza de cartel", "solo se ha sentado enfrente del ordenador y se ha puesto a hacer un karaoke de sus propias canciones", "estoy tan decepcionado, no me esperaba esto de Justin Bieber"; incluso Katy Perry bromeó sobre la situación: "Gracias a Dios que tiene YouTube Premium, no quiero ver ningún anuncio".

Justin Bieber going to Coachella and doing some Karaoke on his own songs in YouTube, is praised. Seriously this generation haven't seen Michael Jackson or Madonna or Tina Turner on a live show. They are pleased with the bare minimum. pic.twitter.com/1h57zFPwmG — Nina (@ShakeLS) April 12, 2026

En un festival donde cada año se compite por ofrecer experiencias cada vez más espectaculares, la propuesta de Bieber destacó precisamente por ir en la dirección opuesta. A ello se sumó una sensación general de distancia durante varios momentos del concierto. Aunque el artista intentó introducir elementos interactivos, como recoger sugerencias en directo a través de un livestream , el contacto con el público fue muy limitado y frío en comparación con otros artistas.

Hermano todo lo que me está saliendo sobre Justin Bieber ayer en el Coachella es la prueba viviente de que a veces MENOS es MÁS. El wey se puso con su laptop a cantar las canciones que todos querían y eso es en pocas palabras lo que el público quiere y se espera al menos cuando… https://t.co/CRjIGtUBsR — fꪖp (@FapParaMoar) April 12, 2026

No obstante, algunos seguidores defendieron el enfoque como una decisión artística consciente, donde Justin quiso romper con las pomposidades del festival para ofrecer algo sencillo a sus fans. Desde esa perspectiva, el concierto se entendía como una mirada introspectiva a su propia trayectoria, un intento de recuperar la esencia de sus inicios en lugar de competir en espectacularidad, algo que según sus propios seguidores "ya está muy visto" en este tipo de shows.