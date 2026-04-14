La misteriosa estrategia de The Rolling Stones: '¿Quién diablos son Las Cucarachas?'

The Rolling Stones ha sacado un adelanto de su nuevo álbum al alcance de solo unos pocos afortunados. No por su elevado precio, sino porque decidió poner a la venta una edición limitada de unos pocos ejemplares en varios países. Como es lógico, en unas horas se agotó.

El único adelanto, pensado para los nostálgicos pues exclusivamente está disponible en vinilo, fue publicado en una cuenta anónima que responde al nombre Thecockroaches2026, que se puede traducir como "las cucarachas", con el que los Stones ya han jugado en el pasado para lanzar anuncios o mensajes no oficiales.

De hecho, en las últimas semanas aparecieron en el barrio londinense de Camden unos extraños mensajes anunciando la aparición de un nuevo disco de The Cockroaches, sin mayores detalles.

En el extracto publicado en la cuenta de Instagram con ese nombre, se puede escuchar un riff de guitarra que recuerda a los primeros Stones, con un sonido sucio o de garaje. Solo al final se oye una voz que dice "Yeah" y que algunos medios han dicho que suena "inconfundiblemente" como la de Mick Jagger.

Las escasas imágenes publicadas muestran a un hombre del que no se ve el rostro en el momento de poner el vinilo mencionado. La camiseta negra que lleva puesta dice "¿Quién diablos son Las Cucarachas?".

El diario The Times aseguró el pasado sábado que el tema que el grupo iba a adelantar se llamaría "Rough and Twisted", y que sería un avance del disco que aparecerá el próximo 10 de julio con el título de Foreign Tongues. Ese disco será el 25.º de estudio de su carrera y el primero tras el publicado en 2023 Hackney Diamonds, galardonado en los Grammy.

Pese a la publicación de este disco, nada indica que los Stones estén en disposición de realizar una nueva gira, ya que la última prevista para este 2026 por Europa tuvo que ser cancelada por la dificultad que el legendario Keith Richards (82 años) dijo tener para poder seguir el ritmo exigente de una larga gira en grandes recintos.