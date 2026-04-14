Pedro Almodóvar carga contra Sabina por su canción 34 años después: "No me hizo ni puñetera gracia"

Agustín y Pedro Almodóvar son los protagonistas del último episodio de La pija y la quinqui, el podcast presentado por Carlos Peguer y Mariang Maturana, con motivo del reciente estreno de su última película, Amarga Navidad. Los cineastas repasan en la charla cómo es trabajar en familia, los rodajes en Madrid o de renegar del concepto "chica Almodóvar", que inspiró la famosa canción escrita por Joaquín Sabina en 1992 pero que al director manchego nunca le ha gustado.

"No me llevo bien con ese término. Ellas [las actrices que han trabajado en sus películas] sí lo llevan bien. Rossy [de Palma] ahora mismo es más Almodóvar que yo, ella es la Almodóvar viviente", reconoció. En este sentido, recordó que "hubo alguien que le puso letra y música", Sabina, "y a mí no me interesó nada". "De hecho no me gustó nada y él de algún modo se enteró porque yo no dije ni una palabra ni le llamé para decirle: 'oye, qué bien'. No hablamos de ello y no he visto muchas veces a Sabina en mi vida", añadió.

"Creo que él llevaba mal que yo no estuviera de acuerdo con esa canción". El decía 'como la Bibi o como Miguel Bosé'. Ya estaba llamando a Miguel Bosé 'maricón'. Ese tipo de cosas como de segundo término, 'un poquitín lista y un poquitín boba'... Ya estaba hablando de 'tonta' sobre Carmen Maura. Había un poquito de mala leche debajo, que él diría que es crítica social pero que a mí no me hizo ni puñetera gracia", confesó por primera vez sobre la canción 34 años después de su lanzamiento.

Tras el reproche del director de cine al cantante y compositor, Mariang sentenció que eso es el "verdadero éxito": decir lo que quieras. El manchego discrepó, ya que para él el éxito es hacer la película que quieras con el sistema de trabajo que te guste: "Yo tengo la fortuna de poder hacer la película como quiera y eso es el éxito".