Piden al Ayuntamiento de Barcelona que obligue a Rosalía a dejar pasar a fotógrafos

La cantante Rosalía, actualmente de gira por España, ha decidido que en sus conciertos no haya fotógrafos profesionales. Será su agencia y la promotora Live Nation quien distribuya material fotográfico a los medios que lo soliciten. Esta imposición se ha dado en distintas ciudades.

La decisión de Rosalía ha sido criticada por varias organizaciones de Cataluña. El Colegio de Periodistas de Cataluña, el Sindicato de Periodistas de Cataluña y el Sindicato Upifc han enviado un escrito al Ayuntamiento de Barcelona expresando su rechazo a la decisión de la artista.

"La limitación o exclusión de profesionales del fotoperiodismo y de la información audiovisual en favor de contenidos generados o controlados por las promotoras altera las condiciones de ejercicio de la profesión y condiciona el derecho de la ciudadanía a recibir una información plural e independiente", expresan en el comunicado. "Lejos de ser puntual, esta práctica se reproduce con una frecuencia creciente en eventos culturales de gran formato", añaden. Asimismo, piden a los medios de comunicación que se nieguen a usar las fotos y los vídeos que difunde la promotora.

El requerimiento ha sido enviado al Ayuntamiento de Barcelona como titular del recinto donde se celebran los cuatro conciertos del Lux Tour, el Palau Sant Jordi. Le exigen que garantice el acceso al evento alegando "derecho fundamental al trabajo".