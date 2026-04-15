Alaska habla en esRadio de la polémica de Sabina y las 'chicas Almodóvar': "Esa generación siempre nos despreció"

Pedro Almodóvar desveló recientemente en una entrevista en el podcast La Pija y la Quinqui, presentado por Carlos Peguer y Mariang Maturana, que nunca ha conectado con el concepto de "chica Almodóvar", como se apoda a las actrices que han participado en alguno de sus proyectos, ni con la canción que le dedicó Joaquín Sabina en 1994, titulada Yo quiero ser una chica Almodóvar.

"Ellas sí lo llevan bien. Rossy [de Palma] ahora mismo es más Almodóvar que yo, ella es la Almodóvar viviente", reconoció. En este sentido, recordó que "hubo alguien que le puso letra y música", Sabina, "y a mí no me interesó nada". Él decía 'como la Bibi o como Miguel Bosé'. Ya estaba llamando a Miguel Bosé 'maricón'. Ese tipo de cosas como de segundo término, 'un poquitín lista y un poquitín boba' (...) Ya estaba hablando de 'tonta' sobre Carmen Maura. Había un poquito de mala leche debajo, que él diría que es crítica social pero que a mí no me hizo ni puñetera gracia", confesó por primera vez sobre la canción 34 años después de su lanzamiento.

Sobre la polémica habló este miércoles Alaska en la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico, de esRadio. La artista interpretó a Bom en la cinta Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, dirigida por Almodóvar en 1980. "Tú como chica o adolescente Almodóvar, ¿te sientes dolida por lo que cuenta de Sabina?", se interesó Isabel González. "No me siento dolida pero es verdad que esa generación siempre nos despreció, es la verdad", contestó con rotundidad. "Esa generación un poco más mayor, a todo lo que era el mundo un poco más pop nos despreciaban profundamente. Pero no pasa absolutamente nada", añadió.

Federico Jiménez Losantos añadió que aquella canción de Sabina parecía estar "a favor" de esta generación de mujeres, algo con lo que Alaska discrepó. "No. Tiene una cierta ironía, pero Joaquín Sabina es muy libre de escribir lo que quiera y es coherente con lo que ha sido, con la música que le gusta. Pero nosotros no le gustábamos a nadie. Tenemos la conciencia de lo que pensaban de nosotros, pues el grupo de Cuenca, de los pintores... Lo tenemos muy claro. No me sorprendió en su momento pero no me ofende lo más mínimo", expresó.

Pedro Almodóvar y Alaska en una imagen de 2008

Almodóvar ha esperado 34 años a desvelar su opinión sobre la letra de Sabina. "Él de algún modo se enteró porque yo no dije ni una palabra ni le llamé para decirle: 'oye, qué bien'. No hablamos de ello y no he visto muchas veces a Sabina en mi vida", desveló en el citado podcast. Alaska tiene claro que lo ha hecho ahora porque "de repente te hacen una pregunta y hacen que eso salga". "La tenía guardada porque dice: 'ya que me haces esta pregunta... Pregúntame, que ya tengo ganas de soltarlo", bromeó Jiménez Losantos en la mesa de la tertulia.