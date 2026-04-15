Francia estudia prohibir el concierto de Kanye West por sus declaraciones antisemitas

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, estudia las vías legales para prohibir el concierto del rapero estadounidense Kanye West, previsto para el 11 de junio en el estadio Vélodrome de Marsella (sur), debido a sus declaraciones antisemitas, según informó la prensa francesa.

Nuñez está explorando todas las posibilidades para impedir la única fecha que el rapero tiene prevista en Francia durante su gira, según avanzó el diario Libération.

Kanye West, cuyos conciertos programados en julio en Reino Unido han sido prohibidos recientemente, no es bienvenido por las autoridades de Marsella.

Su alcalde, Benoît Payan, había expresado a principios de marzo su rechazo a que el rapero hiciese de la ciudad mediterránea "una vitrina para quienes promueven el odio y el nazismo desinhibido".

El 7 de abril, el Gobierno británico confirmó la prohibición de entrada al músico, alegando sus reiteradas declaraciones antisemitas en los últimos años, y los organizadores del Wireless Festival, del que iba a ser cabeza de cartel, anunciaron la cancelación del evento previsto del 10 al 12 de julio en Londres.

El rapero estadounidense, de 48 años, se ha proclamado en varias ocasiones simpatizante de Hitler. El año pasado llegó a publicar una canción de apología al dictador, si bien en enero se disculpó y atribuyó su comportamiento a un episodio bipolar.

West acaba de iniciar su gira mundial Ye Live Concert Tour, que lo llevará hasta el próximo mes de agosto por estadios de todo el mundo, incluido España, donde previsiblemente actuará en Madrid en el estadio Riyadh Air Metropolitano el próximo 30 de julio.