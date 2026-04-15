Justin Bieber dispara sus reproducciones en Spotify tras su regreso a Coachella

Justin Bieber posicionó 21 canciones en el Top 200 Global de Spotify tras su actuación en Coachella el fin de semana, la mayor cantidad lograda por un artista después de presentarse en el festival.

Además, el cantante canadiense alcanzó el número 1 de la lista Global Top Artist de la misma plataforma musical gracias a que su catálogo superó los 77 millones de reproducciones en un solo día, de acuerdo con datos de Spotify obtenidos por Variety.

Las canciones que hicieron posible este crecimiento fueron Beauty and a Beat, que se colocó en el puesto número 3; su sencillo Baby, que lo catapultó a la fama internacional en 2010, y Daisies, en el número 16. A esto se le suma el incremento de las reproducciones de su álbum SWAG en Estados Unidos, llegando a un 80% en lo que va de semana.

Justin regresó a los grandes escenarios el pasado sábado como cabeza de cartel de Coachella con un espectáculo abarrotado en el que aprovechó para cantar canciones de sus proyectos más recientes y hacer un repaso nostálgico de su carrera desde sus inicios en internet.



Bieber, que no se presentaba en grandes escenarios desde su gira Justice World Tour en 2022, desató una gran polémica por estar utilizando un ordenador durante 10 minutos para, supuestamente, interactuar con el público que le enviaba peticiones de canciones a través de la transmisión en directo de YouTube.

También se vio una especie de karaoke colectivo en el que los asistentes pudieron disfrutar de temas como Baby y Beauty and a Beat, grandes éxitos de la carrera de Justin que llevaba muchos años sin cantar.

En este segundo fin de semana del festival, Bieber volverá a ser el plato fuerte del sábado, y con el fenómeno Bieberchella que se ha producido en redes sociales, nadie querrá perderse su actuación.