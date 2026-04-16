El Año Falla exaltará a la figura clave de la música española del siglo XX

De París a Trieste, Granada, México o Madrid, más de medio centenar de actividades, exposiciones y sobre todo conciertos conmemoran este 2026 el 150 aniversario del nacimiento y el 80 de la muerte de Manuel de Falla, una figura clave de la música y de la cultura europeas en la primera mitad del siglo XX.

Los actos del Año Falla -que están abiertos a nuevas incorporaciones- se han presentado en el Auditorio Nacional, en un acto al que ha asistido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, así como los alcaldes de Cádiz, Bruno García, y Granada, Marifrán Carazo, que han firmado un protocolo de colaboración para el desarrollo de la efeméride también con la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada.

Los actos conmemorativos, que comenzaron ya parcialmente a principios de año aunque se hayan presentado de manera oficial ahora, tienen como próximo evento un concierto del pianista Javier Perianes en Villa Viardot, en Bougival (París), el próximo 17 de abril.

Se trata de celebrar el aniversario del genial compositor en un año en que también convergen los centenarios de obras centrales de su catálogo como el ballet El amor brujo, Psyché o el Concierto para clave y cinco instrumentos.

Referente

Referente para músicos, intelectuales y artistas de varias generaciones, entre otras la conocida como Generación del 27, Falla nació en Cádiz en 1876 y después vivió en Granada hasta que tuvo que exiliarse por la Guerra Civil a Argentina, donde falleció en 1946.

Entre otras acciones, se hará una descripción integral de los 23.300 documentos de la correspondencia del compositor con figuras como Debussy, Stravinski, Picasso, Zuloaga, Lorca o María Lejárraga, autora del libreto de El amor brujo.

A la conmemoración, impulsada por la Fundación Archivo Manuel de Falla, se han sumado numerosas instituciones públicas y privadas. El programa musical incluirá dos conciertos del clavecinista Benjamín Alard en Granada y Barcelona. También la Orquesta Ciudad de Granada dedicará varios programas a la obra de Falla como protagonista, como lo harán la Orquesta Nacional de España, la Santa Cecilia o la Orquesta Joven Santa Cecilia.

Los conciertos en Tokio de la pianista Azumi Nishizawa o del italiano Axel Trolese en Montreal (Canadá) y Trieste (Italia), además de un recital de la argentina Lidia Guerberof y la mexicana Alicia Cascante en México, son parte de la dimensión internacional de los actos previstos.

Además, la conmemoración incluirá una gran exposición en Granada con el título Manuel de Falla. Una mirada actual, que podrá visitarse en el Centro Cultural Caja Granada a partir del 28 de abril. Asimismo, a lo largo del año se celebrarán dos congresos internacionales en torno a la figura del compositor en Granada y Madrid.

La celebración de este aniversario fue declarada el pasado julio por el Consejo de Ministros Acontecimiento de Excepcional Interés Público.