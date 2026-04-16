El secreto de la escala musical: matemáticas, historia y memoria

La escala musical no es una invención arbitraria, sino el resultado de leyes físicas que gobiernan el sonido. Ya en la Antigua Grecia, Pitágoras descubrió que los sonidos agradables al oído siguen proporciones matemáticas simples.

Utilizando un monocordio —un instrumento de una sola cuerda— comprobó que dividir la cuerda en fracciones como 1/2, 2/3 o 3/4 generaba sonidos armónicos. Estas relaciones dieron lugar a intervalos fundamentales como la octava, la quinta y la cuarta.

"La altura del sonido es inversamente proporcional a la longitud de la cuerda", estableció Pitágoras, sentando las bases de toda la teoría musical posterior.

Por qué esas frecuencias ‘suenan bien’

El motivo por el que estas proporciones funcionan es físico: las ondas sonoras con relaciones simples se sincronizan mejor en nuestro oído y cerebro. Esto produce una sensación de consonancia, es decir, de equilibrio y armonía.

A partir de estas relaciones, se fue construyendo una escala de siete notas, conocida como escala diatónica. No es que no existan más sonidos —de hecho hay infinitos—, sino que estos siete representan los más estables y fáciles de reconocer para el oído humano.

"La escala musical es, en esencia, una selección de las frecuencias más naturales y equilibradas del espectro sonoro", explican los teóricos musicales.

El problema de nombrar los sonidos

Durante siglos, la música se transmitió de forma oral. Cuando se empezó a teorizar sobre ella, surgió la necesidad de nombrar los sonidos. En la Edad Media se utilizaban letras (A, B, C…), pero esto generaba confusión entre regiones y lenguas. Fue entonces cuando apareció una figura clave: Guido de Arezzo.

En el siglo XI, Guido de Arezzo buscaba una forma más eficaz de enseñar canto a sus alumnos, que tardaban años en memorizar melodías. Su solución fue brillante: convertir el sonido en lenguaje.

Se inspiró en un himno religioso, el Ut queant laxis, dedicado a San Juan Bautista. Observó que cada verso comenzaba en una nota más alta que el anterior, así que tomó la primera sílaba de cada frase:

"Ut queant laxis,

Resonare fibris,

Mira gestorum,

Famuli tuorum,

Solve polluti,

Labii reatum…"

De ahí nacieron las notas: Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La. "Era un sistema pensado para enseñar música más rápido y con mayor precisión", señalan los historiadores.

De "Ut" a "Do" y el nacimiento del "Si"

Con el tiempo, la sílaba "Ut" resultó poco práctica para el canto, ya que terminaba en consonante. En el siglo XVII, Giovanni Battista Doni propuso sustituirla por Do, más fácil de vocalizar.

Además, se añadió la nota Si, formada a partir de las iniciales de Sancte Iohannes (San Juan), completando así la escala de siete notas que conocemos hoy. "El cambio a ‘Do’ facilitó enormemente el canto y se adoptó rápidamente en toda Europa", destacan los expertos.

La revolución de escribir la música

Guido de Arezzo no solo nombró las notas: también desarrolló un sistema para escribirlas. Introdujo líneas que permitían ubicar los sonidos con precisión, dando origen al pentagrama moderno.

También ideó la mano guidoniana, un método visual en el que cada parte de la mano representaba una nota, ayudando a los cantores a aprender melodías sin necesidad de instrumentos. Gracias a estas innovaciones, la música dejó de depender exclusivamente de la memoria y pudo transmitirse de forma universal.

De siete notas a doce sonidos

Con el paso de los siglos, el sistema musical evolucionó. Aunque la base sigue siendo de siete notas, la música occidental incorporó doce sonidos en total, incluyendo los semitonos (sostenidos y bemoles).

En el siglo XVIII, Johann Sebastian Bach consolidó el sistema moderno de afinación con obras como El clave bien temperado, que permitieron utilizar todas las tonalidades de forma equilibrada.

"Bach sentó las bases del sistema musical que seguimos usando hoy", coinciden los musicólogos.

Un lenguaje universal

Hoy, "Do, Re, Mi" es mucho más que una herramienta educativa: es un lenguaje universal que conecta culturas y épocas. Aunque en algunos países se siguen usando letras (A, B, C), la base sonora es la misma.

Desde las composiciones clásicas hasta la música actual, todos utilizan el mismo sistema que combina física, historia y creatividad. En definitiva, las notas musicales no son una invención caprichosa. Son el resultado de descubrir cómo funciona el sonido, ponerle nombre y convertirlo en arte.